Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зима не помеха: нелегальные мигранты снова пытаются попасть в Латвию 0 230

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Зима не помеха: нелегальные мигранты снова пытаются попасть в Латвию
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) за прошедшие сутки предотвратила первые в этом году попытки нелегальных мигрантов пересечь белорусско-латвийскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Пограничники пресекли попытки двух человек незаконно проникнуть через границу.

На прошлой неделе министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил агентству ЛЕТА, что, несмотря на снижение давления нелегальной миграции в зимние месяцы, Министерство внутренних дел не будет предлагать отмену усиленного режима охраны на границе с Беларусью.

В ведомстве отметили, что основной причиной снижения числа нелегальных мигрантов являются погодные условия - сильные морозы и заметенные снегом дороги.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, тогда как 2024 году было предотвращено 5388 попыток.

Читайте нас также:
#Латвия #зима #миграция #безопасность #Беларусь #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео