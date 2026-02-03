Государственная пограничная охрана (ГПО) за прошедшие сутки предотвратила первые в этом году попытки нелегальных мигрантов пересечь белорусско-латвийскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Пограничники пресекли попытки двух человек незаконно проникнуть через границу.

На прошлой неделе министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил агентству ЛЕТА, что, несмотря на снижение давления нелегальной миграции в зимние месяцы, Министерство внутренних дел не будет предлагать отмену усиленного режима охраны на границе с Беларусью.

В ведомстве отметили, что основной причиной снижения числа нелегальных мигрантов являются погодные условия - сильные морозы и заметенные снегом дороги.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, тогда как 2024 году было предотвращено 5388 попыток.