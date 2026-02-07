Служба государственной безопасности (СГБ), оценивая мэров и их заместителей для получения допуска к государственной тайне, учитывает в качестве факторов риска поездки в Россию и Беларусь и распространение пропагандистских сообщений, говорится в годовом отчете СГБ за 2025 год.

В десятках случаев СГБ пришлось продлевать сроки проверки из-за очень большого объема проверяемой информации и необходимости получения дополнительной информации.

К наиболее частым факторам риска, выявленным службой, относятся, например, поездки в Россию или Беларусь, наличие родственников или иных контактов в России или Беларуси, участие в прежних проектах приграничного сотрудничества самоуправления с Россией или Беларусью, распространение сообщений, основанных на кремлевской пропаганде, а также возбуждение уголовного дела в отношении должностного лица.

В отчете не говорится, послужил ли какой-либо из этих факторов риска основанием для отказа в допуске. В то же время СГБ подтверждает, что в прошлом году председателю самоуправления было отказано в допуске к гостайне на основании положения закона о государственной тайне о том, что человек ранее был осужден за совершение умышленного преступления.

В этом и прошлом году СГБ выдала специальные разрешения на допуск к государственной тайне 40 председателям и 71 заместителю председателей самоуправлений.

В 94 случаях специальное разрешение было выдано на полный пятилетний срок, а 17 чиновников - восемь председателей и девять заместителей - получили спецразрешения на более короткий срок.