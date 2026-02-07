Несколько европейских стран, в частности Австрия, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, Франция и Швейцария, отозвали из продажи детские смеси Aptamil и Milumil из-за возможного загрязнения токсином цереулидом, вызывающим рвоту и диарею, пишет Bloomberg.

Это стало крупнейшим отзывом в истории Danone, которая получает от продажи детских смесей примерно треть своей выручки.

На сайте Продовольственно-ветеренарной службы Латвии, которая следит за безопасностью продуктов питания в республике, о опасности продукции Danone ничего не говорится.

Аналитики Barclays ранее оценивали, что отзывы могут стоить Danone до 100 млн евро. Акции компании с начала года потеряли 6,5% стоимости с начала года.

Кризис, связанный с загрязнением детских смесей, является глобальным и затронул не только Danone, но и других производителей, таких как Nestlé и Groupe Lactalis.

Источником загрязнения стал поставщик масла арахидоновой кислоты, что используется как добавка в детских смесях. Хотя ни одна из компаний официально не назвала происхождение проблемы, поставщика идентифицировали как китайскую Cabio Biotech Wuhan.

Danone начала отзывать отдельные партии продукции с середины января.