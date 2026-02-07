Baltijas balss logotype
Второй день подряд в ДТП было только по одному пострадавшему 0 142

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Второй день подряд в ДТП было только по одному пострадавшему
ФОТО: Youtube

В пятницу в Латвии зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал только один человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Единственное вчера дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в Риге. Днем ранее также был зарегистрирован всего один пострадавший в ДТП.

За вождение в нетрезвом состоянии вчера были задержаны шесть водителей, заведено пять уголовных дел.

Вчера водителям выписано 235 штрафов за превышение скорости, а 13 водителей оштрафованы за агрессивное вождение. Всего в пятницу полиция составила 565 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

#Латвия #ДТП #скорость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
