В пятницу в Латвии зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал только один человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Единственное вчера дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в Риге. Днем ранее также был зарегистрирован всего один пострадавший в ДТП.

За вождение в нетрезвом состоянии вчера были задержаны шесть водителей, заведено пять уголовных дел.

Вчера водителям выписано 235 штрафов за превышение скорости, а 13 водителей оштрафованы за агрессивное вождение. Всего в пятницу полиция составила 565 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.