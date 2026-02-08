Baltijas balss logotype
Россия ищет в Латвии молодых перспективных лидеров, но не брезгует и старыми рецидивистами – СГБ 3 1958

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия ищет в Латвии молодых перспективных лидеров, но не брезгует и старыми рецидивистами – СГБ
ФОТО: СГБ

Россия в Латвии ищет новых лидеров соотечественников. Параллельно для организации диверсий вербует лиц, связанных с преступной средой, заявил TВ3 начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс.

«Это всегда было весьма существенной проблемой для российских властей — нехватка новых лидеров в нашей стране. Это касается не только нас: с подобными вызовами Россия сталкивалась, организуя свои операции влияния и во многих других государствах», — отметил Межвиетс.

«Уже несколько лет мы наблюдаем довольно отчаянные попытки со стороны России сформировать здесь новые группы лидеров — молодых, образованных людей, которые могли бы в дальнейшем взять на себя руководство так называемыми организациями соотечественников, координировать организации русскоязычного населения для достижения целей России», — заявил глава СГБ.

Главной целью российских спецслужб являются военные объекты и критическая инфраструктура, рассказал Межвиетс. «В прошлом году на территории нашего государства произошло несколько инцидентов, которые мы сейчас расследуем и в которых не исключаем связь с выполнением заданий, данных российскими спецслужбами».

В прошлом году была раскрыта группировка, которая в 2023 году устроила пожар на оборонном предприятии. Те же лица планировали поджигать грузовые автомобили с украинскими номерами на территории одного объекта критической инфраструктуры. Они составили список потенциальных целей диверсий — памятные места, объекты электроснабжения, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.

По словам Межвиетса, профиль завербованных Россией лиц — это люди, связанные с преступной средой: ранее участвовавшие в противоправной деятельности и находившиеся в местах лишения свободы.

Бывшие заключённые и люди, находящиеся в наркотической зависимости, за деньги участвуют в сборе информации и организации диверсий, однако есть и те, кто передаёт сведения добровольно — руководствуясь идеологическими мотивами.

#Латвия #преступность #безопасность #спецслужбы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го февраля

    Чтобы оправдать повышение расходов на свою организацию, можно и более правдоподобный бред высосать из пальца. Или не из пальца...

    13
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го февраля

    Идиот.

    14
    0
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    9-го февраля

    Ну и имя тебе родители дали.

    0
    3
Читать все комментарии

