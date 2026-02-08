Депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 10 февраля, отправятся с визитом в Ильгюциемскую женскую тюрьму.

Во время выездного заседания депутаты обсудят актуальные вопросы деятельности Управления мест лишения свободы, а также посетят Ильгюциемскую тюрьму.

Единственная женская тюрьма в Латвии — Ильгюциемская тюрьма — была создана в 1946 году, в советский период функционируя как женская исправительно-трудовая колония со специализацией на швейном производстве. После восстановления независимости тюрьма постепенно была преобразована в частично закрытое учреждение с следственным, несовершеннолетним и открытым отделениями.

Ильгюциемская тюрьма является закрытой тюрьмой с отделением следственного изолятора и отделением воспитательного учреждения для несовершеннолетних.

До создания специализированного места лишения свободы для женщин в Ильгюциемсе женщины в Латвии размещались в городских тюрьмах в отдельных отделениях.

В межвоенный период женщины всё активнее вовлекались в различные преступления, и в тюрьмах они составляли значительную часть заключённых. В Рижской срочной тюрьме и в других городах женщины были заняты главным образом в мастерских и прачечной, однако до Второй мировой войны женское заключение всё ещё не было централизовано в одном учреждении.