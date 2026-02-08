Baltijas balss logotype
В Швейцарии загорелся мемориал в память о жертвах пожара 0 166

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии загорелся мемориал в память о жертвах пожара

Мемориал, посвященный жертвам смертельного пожара на новогодней вечеринке в Швейцарии, загорелся рано в воскресенье, вероятно, из-за свечей, которые остались гореть внутри. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Мемориал был импровизированным местом памяти 41 человека, который погиб, и 115, которые получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего рано утром 1 января в баре Le Constellation в горнолыжном курорте Кран-Монтана, который был заполнен преимущественно подростками и молодыми людьми.

Он был обвешан цветами, свечами и сообщениями с соболезнованиями и установлен вблизи места трагедии. Возгорание произошло незадолго до 6 утра в воскресенье, как сообщила в заявлении региональная полиция юго-западного кантона Вале в Швейцарии.

"Благодаря быстрому вмешательству служб экстренной помощи пожар быстро удалось взять под контроль", – сообщила полиция.

По их словам, никто не пострадал во время пожара у мемориала, хотя "несколько памятных предметов были повреждены пламенем" .

По заявлению полиции, большая книга памяти, заполненная сообщениями с соболезнованиями, оставленными теми, кто посещал мемориал в течение последних пяти недель, была спасена.

Полиция сообщила, что начато расследование причин пожара на мемориале, который изначально был размещен перед сгоревшей баром, но недавно был перенесен чуть дальше.

"По предварительным данным, пожар начался возле свечей, размещенных на столе в центре мемориала. На данном этапе можно исключить участие третьих лиц", – говорится в заявлении.

#пожар #трагедия #безопасность #память #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

