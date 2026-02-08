Все пострадавшие — люди старше 60 лет, несколько человек превысили 80-летний возраст, большинство из них — женщины. Средняя сумма, которая обычно переводится одним платежом, составляет от 200 до 500 евро.

Статистика по жертвам «романтического мошенничества» не является точной, поскольку платежи, совершаемые клиентами, во многом схожи с переводами при инвестиционном мошенничестве. Кроме того, пострадавшие редко признают факт обмана. Старший аналитик по предотвращению мошенничества Мартиньш Крейцбергс поясняет, что средний размер одного перевода обычно составляет несколько сотен евро. Мошенники сознательно запрашивают суммы, которые вписываются в повседневные платёжные привычки пожилых людей — в пределах 200–300 евро. При регулярных таких переводах совокупный ущерб может стать значительным.

За последние шесть месяцев банк также зафиксировал более крупные подозрительные переводы — свыше 1 500 и даже 2 500 евро, однако существует подозрение, что это уже иной этап мошенничества. Как объясняет Крейцбергс, схема могла начаться как романтическое мошенничество с небольшими суммами, которое позже трансформировалось в инвестиционное мошенничество.

«Когда контакт уже налажен, начинается регулярное общение, завоёвывается доверие жертвы, и тогда мошенник начинает рассказывать о своём успешном инвестиционном опыте с якобы огромной прибылью», — отмечает Крейцбергс, поясняя, что жертва верит и переводит деньги, рассчитывая на доход.

Единственная возможность вернуть деньги — это отзыв платежа, который возможен только с согласия получателя. Если платеж был выполнен через интернет-банк и пострадавший сам его авторизовал, это считается согласием на проведение операции, и оспорить её уже нельзя.

В банке поясняют, что внимательно следят за платёжной активностью клиентов и обращают внимание на ситуации, когда пожилые люди начинают совершать переводы на зарубежные счета, что ранее им было не свойственно. Крейцбергс указывает, что нередко наблюдается ситуация, когда средства на один и тот же счёт переводят несколько клиентов банка. Такие счета выявляются и блокируются, хотя мошенники быстро заменяют их новыми.

В случаях подозрительных платежей клиентов просят связаться с банком. Задаются конкретные вопросы — кто является получателем, как клиент его знает, за что производится оплата. Часто клиенты не могут на них ответить, а ещё чаще — вовсе не связываются с банком.

Если банк видит, что платеж является мошенническим, то даже при желании клиента его осуществить операция не проводится, и клиента призывают ознакомиться с информацией о мошенничестве.

Когда мошенникам больше не удаётся напрямую получить деньги, они используют другую схему — просят клиентов перевести деньги третьим лицам, чтобы клиенты отправили их дальше. В банке подчёркивают, что это также опасно, поскольку в случае поступления средств от неизвестного лица и последующего выявления мошенничества клиенту может грозить закрытие счёта и уголовная ответственность.