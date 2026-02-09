Материалы дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна показывают, что его сообщники искали контакты и молодых девушек в том числе в латвийской модельной индустрии, через конкретные агентства.

Наиболее значительную роль в латвийском контексте играет известное агентств "Natalie". 29 ноября 2009 года агент Эпштейна Сиад писал: "У меня был отличный кастинг, организованный моим старым другом, владельцем агентства "Nathalie Model Management" в Риге. Его зовут Эрик. Я не видел его 10 лет, поэтому было очень приятно снова встретиться". Речь идет об Эрике Мейсансе, руководителе модельного агентства "Natalie", который сейчас отрицает знакомство с Сиадом.

В то время велось несколько параллельных переписок, в которых обсуждалась возможная поездка латвийской девушки Сандры в Майами. Эпштейн хотел, чтобы девушка по имени Сандра находилась в Майами с 16 по 18 декабря. Этот эпизод особенно важен, поскольку он единственный ясно показывает, что планировалась поездка к Эпштейну девушки из латвийского модельного агентства. Сиад пытался организовать для Сандры фотосессию.

"Можно ли организовать встречу с фотографом для пробной фотосессии, чтобы она вернулась хотя бы с несколькими фотографиями? Тогда это будет хорошо и для нас, и для ее агентства", - написал Сиад Эпштейну 10 декабря 2009 года. Сейчас глава агентства "Natalie" не помнит, кто такая Сандра, но он уверен, что девушка не ездила в Соединенные Штаты. "Natalie" - не единственное латвийское модельное агентство, которое фигурирует в файлах Эпштейна. Эпштейн через своих подчиненных искал жертв и в агентстве "2B models".

За эти годы изменилось и регулирование модельной индустрии, и она сама. У брендов теперь есть другие способы продавать свою продукцию - через инфлюенсеров, к которым можно обращаться напрямую. "Девушкам пишут в Instagram. Тогда уж нужно вводить норму, чтобы несовершеннолетние не могли пользоваться "Instagram"", - говорит Иева Липиня, бывший руководитель модельного агентства "Vacatio".