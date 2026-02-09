Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По делу Эпштейна латвийская полиция готовит запросы в правоохранительные органы США 0 229

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.02.2026
LETA
Изображение к статье: По делу Эпштейна латвийская полиция готовит запросы в правоохранительные органы США
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция в связи с обнародованными материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна готовит запросы о правовой помощи в США, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Армандс Рукс.

Полиция надеется получить более подробную информацию о случившемся, чтобы иметь возможность работать с конкретными фактами, потому что в противном случае она просто "ходит по кругу", сказал Рукс. Он призвал людей и организации, располагающие конкретной фактической информацией о причастности граждан Латвии к делу Эпштейна, обращаться в полицию, которая гарантирует конфиденциальность и анонимность.

Рукс признал, что расследование дела Эпштейна в Латвии будет непростым - это не рутинное дело, поскольку предстоит расследовать события, происходившие около 20 лет назад. Не секрет, что в то время Рига была известна как столица секс-туризма и проституток можно было увидеть на улицах по ночам, но с тех пор многое изменилось в лучшую сторону, хотя многое и переместилось в интернет-среду, сказал начальник полиции.

Он выразил недоумение, почему Латвия не получала запросов о правовой помощи и сотрудничестве от властей США в то время, когда могли происходить события, описанные в файлах Эпштейна.

Как заявил генеральный прокурор Арминс Мейстерс Латвийскому радио, первоначальное общение с правоохранительными органами США позволяет предположить, что такое сотрудничество возможно, поскольку американская сторона продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству.

"Этот канал правовой помощи или сотрудничества в таких случаях работает достаточно быстро", - сказал он, допустив, что Латвия может получить запрошенную информацию в течение двух-трех месяцев.

В то же время полиция продолжит анализировать информацию, находящуюся в открытом доступе, сказал он.

Мейстерс сообщил, что в этот процесс вовлечены три прокурора, в том числе один, чьи профессиональные обязанности связаны с международным сотрудничеством, и другой, имеющий опыт борьбы с торговлей людьми.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с обнародованными в конце января файлами Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно предполагаемых мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Читайте нас также:
#прокуратура #уголовный процесс #торговля людьми
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео