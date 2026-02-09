Государственная полиция в связи с обнародованными материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна готовит запросы о правовой помощи в США, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Армандс Рукс.

Полиция надеется получить более подробную информацию о случившемся, чтобы иметь возможность работать с конкретными фактами, потому что в противном случае она просто "ходит по кругу", сказал Рукс. Он призвал людей и организации, располагающие конкретной фактической информацией о причастности граждан Латвии к делу Эпштейна, обращаться в полицию, которая гарантирует конфиденциальность и анонимность.

Рукс признал, что расследование дела Эпштейна в Латвии будет непростым - это не рутинное дело, поскольку предстоит расследовать события, происходившие около 20 лет назад. Не секрет, что в то время Рига была известна как столица секс-туризма и проституток можно было увидеть на улицах по ночам, но с тех пор многое изменилось в лучшую сторону, хотя многое и переместилось в интернет-среду, сказал начальник полиции.

Он выразил недоумение, почему Латвия не получала запросов о правовой помощи и сотрудничестве от властей США в то время, когда могли происходить события, описанные в файлах Эпштейна.

Как заявил генеральный прокурор Арминс Мейстерс Латвийскому радио, первоначальное общение с правоохранительными органами США позволяет предположить, что такое сотрудничество возможно, поскольку американская сторона продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству.

"Этот канал правовой помощи или сотрудничества в таких случаях работает достаточно быстро", - сказал он, допустив, что Латвия может получить запрошенную информацию в течение двух-трех месяцев.

В то же время полиция продолжит анализировать информацию, находящуюся в открытом доступе, сказал он.

Мейстерс сообщил, что в этот процесс вовлечены три прокурора, в том числе один, чьи профессиональные обязанности связаны с международным сотрудничеством, и другой, имеющий опыт борьбы с торговлей людьми.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с обнародованными в конце января файлами Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно предполагаемых мест вербовки несовершеннолетних девушек.