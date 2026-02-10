Завершилось судебное разбирательство по делу, произошедшему в июне в Огре и привлёкшему широкое внимание общества, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Водитель BMW вместе с подругой заехал на машине в Даугаву — было подозрение, что он находился под воздействием наркотиков. Прокуратура обнародовала результаты расследования и окончательное решение суда.

Прошлым летом в Огре произошёл один из самых необычных дорожно-транспортных происшествий последних лет — мужчина за рулём BMW выехал на пешеходно-велосипедную дорожку, а затем направился в сторону Даугавы, напоминает ТВ3.

Оказавшись на бетонном спуске, он вскоре скатился в реку. Некоторое время водитель и пассажирка находились на крыше автомобиля, пока их «водные приключения» наблюдали как оперативные службы, так и местные жители.

Когда водителя доставили на берег, Государственная полиция сразу же заинтересовалась его состоянием. Подозрения на наличие наркотических веществ в крови подтвердились после обследования в больнице. Впоследствии было начато уголовное производство, которое переросло в судебный процесс. Спустя более полугода Земгальский суд завершил рассмотрение дела. Обвинение было выдвинуто по нескольким статьям.

«За то, что, находясь под воздействием наркотических веществ, он управлял транспортным средством без соответствующей категории водительских прав. А также за незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта», — пояснила представитель прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина.

Обвиняемый признал свою вину и вместе с прокурором пришёл к соглашению о наказании. Представитель прокуратуры уточнила: «Лишение свободы на три месяца и десять дней, с лишением водительских прав на пять лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства полную стоимость автомобиля в размере 6500 евро».