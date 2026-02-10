Baltijas balss logotype
Водителя с двойным гражданством судят за попытку доставки патронов в Россию 1 1054

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водителя с двойным гражданством судят за попытку доставки патронов в Россию
ФОТО: pixabay

Рижский городской суд сегодня в 10:00 начнёт рассмотрение уголовного дела против лица с двойным гражданством Эстонии и России по факту попытки нарушения установленных ЕС санкций — он пытался переправить через границу Латвии и доставить в Россию 10 000 патронов, сообщили агентству LETA в суде.

Согласно информации, доступной в судебном календаре, обвиняемым является Руслан Мотуз (Ruslanas Motuzas).

Как сообщила агентству LETA прокуратура, обвиняемый спрятал упаковки с патронами в кабине водителя автомобиля под спальным местом, завернув их в чёрные пакеты и поместив в ящик для инструментов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27 сентября 2025 года мужчина попытался перевезти патроны через латвийскую границу, чтобы доставить их на территорию России.

Довести преступный замысел до конца обвиняемому не удалось, поскольку на пункте таможенного контроля Терехово должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов, проведя углублённый досмотр автомобиля, обнаружили спрятанные патроны и задержали лицо.

В ответ на военную агрессию России против Украины ЕС запретил прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию огнестрельного оружия, его деталей и основных компонентов, а также боеприпасов и их составных частей, при этом за нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что до передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба государственной безопасности.

В качестве меры пресечения лицу избрано заключение под стражу.

#санкции #контрабанда #преступность #безопасность #таможня #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • AG
    Andrejs Gricenko
    10-го февраля

    По статье непонятно . в возил он патроны или вывозил из латвии . Похоже на очередную провокацию . Надо же оправдать черезмерное завышение штатов чиновников . В латвии сейчас контролирующих и репресивных оргонов дольше чем в других странах на работающиго человека . Вобще обсурдная сетуация . Алигархи делят между собой чтото а наказывают простых людей .

    14
    1

