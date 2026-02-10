Рижский городской суд сегодня в 10:00 начнёт рассмотрение уголовного дела против лица с двойным гражданством Эстонии и России по факту попытки нарушения установленных ЕС санкций — он пытался переправить через границу Латвии и доставить в Россию 10 000 патронов, сообщили агентству LETA в суде.

Согласно информации, доступной в судебном календаре, обвиняемым является Руслан Мотуз (Ruslanas Motuzas).

Как сообщила агентству LETA прокуратура, обвиняемый спрятал упаковки с патронами в кабине водителя автомобиля под спальным местом, завернув их в чёрные пакеты и поместив в ящик для инструментов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27 сентября 2025 года мужчина попытался перевезти патроны через латвийскую границу, чтобы доставить их на территорию России.

Довести преступный замысел до конца обвиняемому не удалось, поскольку на пункте таможенного контроля Терехово должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов, проведя углублённый досмотр автомобиля, обнаружили спрятанные патроны и задержали лицо.

В ответ на военную агрессию России против Украины ЕС запретил прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию огнестрельного оружия, его деталей и основных компонентов, а также боеприпасов и их составных частей, при этом за нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что до передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба государственной безопасности.

В качестве меры пресечения лицу избрано заключение под стражу.