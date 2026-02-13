В пятницу с 6 утра до 16 часов в Латвии зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, что значительно больше, чем в среднем в будние дни.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, четыре из них - в Рижском регионе. Наибольшее количество ДТП без пострадавших - 86 - также произошло в Рижском регионе.

Количество ДТП выше, чем в дни, когда снег не идет. В среднем полиция регистрирует около 100 аварий в день без снегопада.

Согласно прогнозам, снегопад продолжится в Латвии в ночь на субботу.