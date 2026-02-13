Сегодня в Риге на улице Тирзас загорелся троллейбус 4-го маршрута, следовавший из микрорайона Югла в Зиепниекалнс, сообщили LSM.lv очевидцы происшествия.

Представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила LSM.lv факт возгорания.

«В моторном отсеке троллейбуса возникли задымление и возгорание. Водитель вовремя это заметил и самостоятельно успешно потушил огонь. Пассажиры в этом происшествии не пострадали. Более подробная информация о причинах происшествия последует после доставки троллейбуса в автопарк», — сказала Барташевича-Фелдмане.

Согласно информации предприятия Rīgas satiksme, опубликованной в социальной сети X, троллейбусы 4-го маршрута по техническим причинам направлены по Бривибас гатве в сторону Зиепниекалнса. Троллейбусы 31-го и 34-го маршрутов направлены по улице Бривибас в сторону Центрального рынка.