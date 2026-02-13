Baltijas balss logotype
В Риге ярким пламенем загорелся троллейбус: что с пассажирами? 1 2803

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV

Сегодня в Риге на улице Тирзас загорелся троллейбус 4-го маршрута, следовавший из микрорайона Югла в Зиепниекалнс, сообщили LSM.lv очевидцы происшествия.

Представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила LSM.lv факт возгорания.

«В моторном отсеке троллейбуса возникли задымление и возгорание. Водитель вовремя это заметил и самостоятельно успешно потушил огонь. Пассажиры в этом происшествии не пострадали. Более подробная информация о причинах происшествия последует после доставки троллейбуса в автопарк», — сказала Барташевича-Фелдмане.

Согласно информации предприятия Rīgas satiksme, опубликованной в социальной сети X, троллейбусы 4-го маршрута по техническим причинам направлены по Бривибас гатве в сторону Зиепниекалнса. Троллейбусы 31-го и 34-го маршрутов направлены по улице Бривибас в сторону Центрального рынка.

#пожар #происшествие #Латвия #транспорт #безопасность #Ригас Сатиксме #пассажиры
(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го февраля

    Я как-то утром ехал на работу, и смотрю у проезжающего мимо троллейбуса из-за замёрзших проводов видимо, так искры фигачили аж с хлопками, я ещё подумал как бы пожар один раз не случился. Вот вам и нате.

