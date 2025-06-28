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Агроном рекомендует. Когда убирать картофель в 2025 году 0 251

Дом и сад
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Агроном рекомендует. Когда убирать картофель в 2025 году

Ориентироваться нужно не только на лунный календарь, но и на внешний вид растений.

В конце июля–начале августа у большинства сортов картофеля ботва начинает подсыхать. Зелёная ботва означает, что клубни ещё продолжают расти.

Важно! Большой ошибкой будет начинать копку, когда ботва зелёная, только из-за хорошей погоды. Суточная прибавка урожая в этот период может достигать 10–15 кг на сотку!

Однако и слишком затягивать с уборкой нельзя. В дождливую осеннюю погоду выкапывать картофель неудобно, да и клубни, выкопанные в слякоть, хранятся гораздо хуже. В борьбе с колорадским жуком поможет настой из листьев грецкого ореха.

Оптимальное время для уборки — солнечный, сухой день, после того как ботва засохнет на 2/3.

Как выбирать семенной картофель

Во время выкопки собирайте клубни с каждого куста в отдельную кучку. После полной уборки можно отобрать семенной материал из лучших кустов. Это залог здорового и урожайного картофеля в следующем сезоне.

Сушка и сортировка

Выкопанный картофель достаточно подсушить в течение 1–2 часов на солнце, но не дольше, иначе кожура может получить солнечные ожоги. После сушки клубни перебирают:

отдельно откладывают крупные, мелкие, повреждённые и больные;
семенной материал закладывают на хранение отдельно;
нестандартные и мелкие клубни используют на корм или переработку.

Что посадить после картофеля?

На освободившихся грядках можно сразу же посеять:

редьку,
дайкон,
редис,
сидераты.
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