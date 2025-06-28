Народные приметы на 28 июня — День Фита и Амоса

Амос жил в Иудее и был пастухом. В один из дней ему было видение: проповедовать о скором Суде Господне, эти проповеди впоследствии вошли в Библию. Амос разоблачал нечестных судей и ростовщиков, за эти деяния он был смертельно ранен.

Святой Вит с детства познакомился с христианством, хотя вырос в семье язычников. Во времена гонений святой не отрекся от своей веры, за это был подвержен страшным пыткам. Во время одной из них по молитве Вита произошло землетрясение. Явившийся ангел преставил Господу Вита и других мучеников.

В народе дату прозвали днем Фита и Амоса. С этого дня хлеб уже не сеяли, зная, что он не успеет дозреть. Особо пристально смотрели за скотиной. Корова, нечаянно зашедшая на поле, могла наесться свежих зерен и от этого умереть.

За здоровье скотины в этот день молились святому Модесту.

Погодные приметы

Много росы — к богатому урожаю. День туманный — будет дождь. Скотина беспокоится — к непогоде.