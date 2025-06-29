Народные приметы на 29 июня — Тихонов день

Святитель Тихон, живший на острове Крит. Был известным проповедником и священнослужителем. Многих язычников обратил в христианскую веру, очистил свой город от идолов. Дожил до глубокой старости.

Тихон Медынский, уроженец Киева. Известен своим отшельническим образом жизни, в лесу под Калугой он жил в дупле большого дерева. Питался дарами леса, пил из самостоятельно вырытого колодца, вода в котором впоследствии приносила исцеление многим страждующим. Основал монастырь в честь Успенья Пресвятой Богородицы. Преподобный Тихон Луховской тоже прожил в келье, выстроенной в лесу. На месте его смерти выстроена обитель в честь Николая Чудотворца.

Имя Тихон наши предки, прежде всего, связывали с тишиной. С Тихона певчие птицы затихают. На святого Тихона солнце идет тише.

Оба суждения оказались верны. После Тихона дни становятся короче. А певчие птицы перестают петь.

Погодные приметы

Капли дождя небольшие — дождь будет затяжной. Утренняя роса — сень будет ясным. Вода в лужах пузырями — дождь усилится.