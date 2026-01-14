Baltijas balss logotype
Эти якобы экологические привычки приносят больше вреда, чем пользы 0 299

Дом и сад
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти якобы экологические привычки приносят больше вреда, чем пользы

Повседневные действия, которые принято считать экологичными, не всегда действительно помогают природе. Иногда они оказываются малоэффективными, а в отдельных случаях даже усиливают нагрузку на окружающую среду. Издание TechInsider выделило пять распространённых ошибок, которые люди совершают регулярно.

Первая из них связана с выбором продуктов питания. Часто внимание сосредотачивается на расстоянии перевозки еды, однако ключевую роль играет не путь доставки, а сам продукт и способы его производства. Сокращение потребления мяса и молочной продукции оказывает заметно больший эффект для климата, чем покупка местных овощей. При этом импортные товары нередко оказываются менее вредными для окружающей среды, чем произведённые поблизости.

Вторая ошибка — покупка вещей с пометкой «эко». Многоразовые предметы действительно могут быть полезны, но только при длительном и активном использовании. Кроме того, зелёная упаковка и соответствующие надписи часто создают иллюзию экологичности, не имея под собой реальных оснований.

Третья проблема — вишсайклинг, то есть стремление сдавать на переработку абсолютно всё подряд. Грязная или изначально неперерабатываемая упаковка может привести к тому, что вся партия отходов отправится на свалку. Использование биоразлагаемой упаковки также не всегда решает этот вопрос.

Четвёртая ошибка касается высадки деревьев. В некоторых регионах, например в арктических зонах, появление новых лесов нарушает углеродный баланс почвы и усиливает потепление. В городах плотные зелёные насаждения при плохой вентиляции могут удерживать тепло, особенно в ночное время.

Пятая проблема связана с масштабом воздействия. Личные усилия важны, однако основная доля выбросов приходится на крупные компании. Поэтому, помимо снижения собственного вреда, необходимо добиваться системных изменений вокруг себя.

Читайте нас также:
#климат #экология #компании #питание #привычки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео