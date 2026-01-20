Научные исследования не подтверждают изменения молекулярной структуры воды при повторном кипячении.

Таким образом, нет доказательств того, что повторное кипячение воды оказывает негативное воздействие на здоровье человека, сообщила эпидемиолог Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

Единственное, что изменяется при повторном кипячении, это содержание кислорода, которое уменьшается.

Это может сказаться на вкусе самой воды и, соответственно, на вкусе напитка, приготовленного на её основе. Поэтому употребление повторно кипячёной воды безопасно. Исключение составляют загрязнённые источники, такие как ржавая вода.



