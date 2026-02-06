Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аксиньин день: что следует сделать 6 февраля для финансового благополучия в семье 0 446

Дом и сад
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аксиньин день: что следует сделать 6 февраля для финансового благополучия в семье

6 февраля православные храмы отмечают память двух святых Ксений – Ксении Миланской, жившей в V веке, и блаженной Ксении Петербургской, родившейся в XVIII столетии. Этот день в народном календаре называется Аксиньин день. В прежние времена в это время люди занимались обустройством быта, проверяли запасы продуктов и выполняли домашние дела.

 

6 февраля в православных храмах воздают дань уважения святой Ксении Миланской, которая жила в V веке, и блаженной Ксении Петербургской, появившейся на свет в XVIII столетии.

Известно, что преподобная Ксения Миланская оставила Рим и отправилась на остров Кос, где приняла монашеский постриг и основала общину.

Блаженная Ксения Петербургская славилась исцелением неизлечимых болезней и помощью несправедливо осужденным. Многие ее чудеса способствовали улучшению жизни людей.

Народный календарь: Аксиньин день

Аксиньин день, который приходится на середину зимы, также называли Полузимницей. В старину считали, что к 6 февраля (24 января по старому стилю) в запасах должно оставаться половина зимних продуктов.

Чтобы проверить это, предки проводили ревизию запасов. Проверка начиналась накануне, в день Агафия Полухлебника, который отмечается 5 февраля.

Те, кто не успевал сделать это на Агафия, наверстывали упущенное на следующий день. «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее», – говорили в народе.

Если запасы зерна оказывались недостаточными, и хозяева понимали, что не дотянут до весны и посевных работ, они срочно пополняли амбары, так как весной это стоило значительно дороже.

Аксиньин день: что следует сделать

В старину Аксиньин день начинали с молебнов в церкви. Люди обращались к Ксении Миланской и Ксении Петербургской с просьбами о помощи в воспитании детей.

Обе святые помогали в исцелении болезней. Главное, чтобы молитвы были искренними и шли от сердца.

Наши предки знали, что Аксиньин день следует посвятить домашним делам. Считалось, что если в этот день удастся выполнить много полезных задач, в доме будут достаток, счастье и любовь, а все будут здоровы.

Аксиньин день: народные приметы

В народе Аксиньин день также называли Весноуказателем. Присматриваясь к знакам природы, можно было понять, какая погода ожидает весной. Звезды подсказывали это. Если в ночь на Аксинью на небе много звезд, это предвещало теплую весну.

Если звезд было мало, это означало, что весна будет холодной. Если в Аксиньин день начиналась метель, предки понимали, что весна затянется, а лето будет неурожайным.

Если воробьи прячутся в хворост, значит, они чувствуют метель. Если кошки не могут найти себе места, это предвещает мороз.

Что нельзя делать в Аксиньин день

Аксиньин день не благоволит жадным людям. Чтобы не прогневить преподобную Ксению Миланскую и блаженную Ксению Петербургскую, предки старались проявлять щедрость как в чувствах, так и в угощениях.

Тяжким грехом считалось не проявить сострадание к нищим и не заметить протянутую руку. В Аксиньин день запрещается:

Смеяться над людьми, унижать слабых и беспомощных – это приведет к жизненным трудностям.
Плохо говорить о родственниках – в семье начнутся проблемы, которые могут привести к распаду брака.
Перестилать постель – к внезапной болезни.
Завязывать узлы – к смерти близкого человека.
Заниматься рукоделием, стричь волосы и ногти – к болезням.
Лениться и бездельничать – к потере денег и нищете.

Однако в Аксиньин день старались оградить от работы пожилых людей. Им полагалось отдохнуть и восстановить силы и здоровье.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне
Изображение к статье: Как определить, что пора менять тормозные колодки?
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?
Изображение к статье: Значение витамина D в феврале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео