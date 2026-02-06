6 февраля православные храмы отмечают память двух святых Ксений – Ксении Миланской, жившей в V веке, и блаженной Ксении Петербургской, родившейся в XVIII столетии. Этот день в народном календаре называется Аксиньин день. В прежние времена в это время люди занимались обустройством быта, проверяли запасы продуктов и выполняли домашние дела.

6 февраля в православных храмах воздают дань уважения святой Ксении Миланской, которая жила в V веке, и блаженной Ксении Петербургской, появившейся на свет в XVIII столетии.

Известно, что преподобная Ксения Миланская оставила Рим и отправилась на остров Кос, где приняла монашеский постриг и основала общину.

Блаженная Ксения Петербургская славилась исцелением неизлечимых болезней и помощью несправедливо осужденным. Многие ее чудеса способствовали улучшению жизни людей.

Народный календарь: Аксиньин день

Аксиньин день, который приходится на середину зимы, также называли Полузимницей. В старину считали, что к 6 февраля (24 января по старому стилю) в запасах должно оставаться половина зимних продуктов.

Чтобы проверить это, предки проводили ревизию запасов. Проверка начиналась накануне, в день Агафия Полухлебника, который отмечается 5 февраля.

Те, кто не успевал сделать это на Агафия, наверстывали упущенное на следующий день. «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее», – говорили в народе.

Если запасы зерна оказывались недостаточными, и хозяева понимали, что не дотянут до весны и посевных работ, они срочно пополняли амбары, так как весной это стоило значительно дороже.

Аксиньин день: что следует сделать

В старину Аксиньин день начинали с молебнов в церкви. Люди обращались к Ксении Миланской и Ксении Петербургской с просьбами о помощи в воспитании детей.

Обе святые помогали в исцелении болезней. Главное, чтобы молитвы были искренними и шли от сердца.

Наши предки знали, что Аксиньин день следует посвятить домашним делам. Считалось, что если в этот день удастся выполнить много полезных задач, в доме будут достаток, счастье и любовь, а все будут здоровы.

Аксиньин день: народные приметы

В народе Аксиньин день также называли Весноуказателем. Присматриваясь к знакам природы, можно было понять, какая погода ожидает весной. Звезды подсказывали это. Если в ночь на Аксинью на небе много звезд, это предвещало теплую весну.

Если звезд было мало, это означало, что весна будет холодной. Если в Аксиньин день начиналась метель, предки понимали, что весна затянется, а лето будет неурожайным.

Если воробьи прячутся в хворост, значит, они чувствуют метель. Если кошки не могут найти себе места, это предвещает мороз.

Что нельзя делать в Аксиньин день

Аксиньин день не благоволит жадным людям. Чтобы не прогневить преподобную Ксению Миланскую и блаженную Ксению Петербургскую, предки старались проявлять щедрость как в чувствах, так и в угощениях.

Тяжким грехом считалось не проявить сострадание к нищим и не заметить протянутую руку. В Аксиньин день запрещается:

Смеяться над людьми, унижать слабых и беспомощных – это приведет к жизненным трудностям.

Плохо говорить о родственниках – в семье начнутся проблемы, которые могут привести к распаду брака.

Перестилать постель – к внезапной болезни.

Завязывать узлы – к смерти близкого человека.

Заниматься рукоделием, стричь волосы и ногти – к болезням.

Лениться и бездельничать – к потере денег и нищете.

Однако в Аксиньин день старались оградить от работы пожилых людей. Им полагалось отдохнуть и восстановить силы и здоровье.