Дмитрий Рыжков, руководитель отдела технологических разработок и инноваций компании по производству бытовой химии, рекомендует не стирать кашемировые вещи после каждой носки. По его словам, такая одежда не терпит слишком частых выходов в свет.

«Чтобы ваш любимый кашемировый свитер не потерял свою форму, после носки разместите его на ровной поверхности: это позволит волокнам восстановиться», — отметил специалист.

Дмитрий также подчеркнул, что использование вешалок — это не лучший вариант. В вертикальном положении кашемир может вытягиваться, что приведет к изменению формы изделия.