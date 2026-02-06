Baltijas balss logotype
Почему важно регулярно сдавать кровь на анализ при приеме кальция? 0 195

Дом и сад
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно регулярно сдавать кровь на анализ при приеме кальция?

Врач назначил препараты кальция, но предупредил о необходимости постоянной сдачи анализа «биохимии», так как превышение показателей может негативно сказаться на здоровье. О чем идет речь?

 

При использовании кальциевых препаратов рекомендуется каждые три месяца контролировать липидный профиль, а также уровни кальция, фосфатов, креатинина и витамина D в крови, поясняет врач-кардиолог Алиса МАЕВСКАЯ.

Если показатели выходят за пределы нормы, требуется корректировка лечения.

Также важно проверять уровень глюкозы в крови, так как его повышение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать?
Наша Латвия
Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный
Культура &
На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка.
ЧП и криминал
7
В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
