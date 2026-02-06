Врач назначил препараты кальция, но предупредил о необходимости постоянной сдачи анализа «биохимии», так как превышение показателей может негативно сказаться на здоровье. О чем идет речь?

При использовании кальциевых препаратов рекомендуется каждые три месяца контролировать липидный профиль, а также уровни кальция, фосфатов, креатинина и витамина D в крови, поясняет врач-кардиолог Алиса МАЕВСКАЯ.

Если показатели выходят за пределы нормы, требуется корректировка лечения.

Также важно проверять уровень глюкозы в крови, так как его повышение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.