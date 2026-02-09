Употребление одной-двух чашек какао ежедневно может помочь снизить вероятность деменции и других дегенеративных заболеваний мозга. Кроме того, регулярное потребление этого напитка способствует нормализации уровня холестерина и предотвращению образования тромбов. О секретах какао рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Польза полифенолов

Употребление одной-двух чашек какао в день может значительно улучшить функционирование головного мозга и сохранить память, особенно у людей старше 65 лет. Это делает какао потенциальным средством профилактики дегенеративных заболеваний нервной системы, включая болезнь Альцгеймера.

Что обуславливает такой эффект?

Прежде всего, это связано с наличием в какао антиоксидантов, относящихся к группе полифенолов. Они способствуют улучшению работы мелких кровеносных сосудов мозга. Полифенолы помогают нормализовать уровень холестерина в крови, улучшают состояние клеточных мембран и реологические свойства крови, что способствует её поддержанию в жидком состоянии и предотвращает образование тромбов. Известно, что именно сосудистые проблемы чаще всего становятся причиной развития деменции.

Как правильно употреблять?

Наиболее полезным будет напиток, приготовленный из натурального какао-порошка, а не растворимого. При самостоятельном приготовлении вы сможете контролировать количество сахара и жирность добавляемых сливок или молока.

Тем не менее, есть категории людей, которым не рекомендуется часто пить какао. В частности, это касается пациентов с подагрой, так как какао может повышать уровень мочевой кислоты в крови и вызывать обострение заболевания. Также следует ограничить потребление этого напитка людям с избыточным весом, поскольку какао довольно калорийно, особенно в сочетании с молоком и сахаром. Наиболее полезным будет напиток, приготовленный без добавления сахара и жирного молока.

Людям, страдающим гастритами с повышенной кислотностью или язвенной болезнью 12-перстной кишки, вне обострения рекомендуется пить какао с коровьим или козьим молоком. Оно обладает смягчающим эффектом и защищает слизистую желудка от раздражающего воздействия.