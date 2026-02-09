Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чашка в день. Врач назвала напиток, который снижает риск деменции после 65 лет 0 1015

Дом и сад
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чашка в день. Врач назвала напиток, который снижает риск деменции после 65 лет

Употребление одной-двух чашек какао ежедневно может помочь снизить вероятность деменции и других дегенеративных заболеваний мозга. Кроме того, регулярное потребление этого напитка способствует нормализации уровня холестерина и предотвращению образования тромбов. О секретах какао рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

 

Польза полифенолов

Употребление одной-двух чашек какао в день может значительно улучшить функционирование головного мозга и сохранить память, особенно у людей старше 65 лет. Это делает какао потенциальным средством профилактики дегенеративных заболеваний нервной системы, включая болезнь Альцгеймера.

Что обуславливает такой эффект?

Прежде всего, это связано с наличием в какао антиоксидантов, относящихся к группе полифенолов. Они способствуют улучшению работы мелких кровеносных сосудов мозга. Полифенолы помогают нормализовать уровень холестерина в крови, улучшают состояние клеточных мембран и реологические свойства крови, что способствует её поддержанию в жидком состоянии и предотвращает образование тромбов. Известно, что именно сосудистые проблемы чаще всего становятся причиной развития деменции.

Как правильно употреблять?

Наиболее полезным будет напиток, приготовленный из натурального какао-порошка, а не растворимого. При самостоятельном приготовлении вы сможете контролировать количество сахара и жирность добавляемых сливок или молока.

Тем не менее, есть категории людей, которым не рекомендуется часто пить какао. В частности, это касается пациентов с подагрой, так как какао может повышать уровень мочевой кислоты в крови и вызывать обострение заболевания. Также следует ограничить потребление этого напитка людям с избыточным весом, поскольку какао довольно калорийно, особенно в сочетании с молоком и сахаром. Наиболее полезным будет напиток, приготовленный без добавления сахара и жирного молока.

Людям, страдающим гастритами с повышенной кислотностью или язвенной болезнью 12-перстной кишки, вне обострения рекомендуется пить какао с коровьим или козьим молоком. Оно обладает смягчающим эффектом и защищает слизистую желудка от раздражающего воздействия.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео