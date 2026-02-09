9 февраля православная церковь отмечает память Иоанна Златоуста — одного из трех Вселенских святителей и учителей. В народном календаре этот день называется Златоустов день, Златоустьев огонь. В прошлом люди знали, что для того чтобы в доме всегда царили деньги и удача, необходимо растопить печь особым образом.

9 февраля православная церковь вспоминает Иоанна Златоуста. Архиепископ Константинопольский IV века считается одним из трех Вселенских святителей и учителей. Христиане почитают Иоанна Златоуста наряду с Василием Великим и Григорием Богословом.

Иоанн Златоуст родился в Антиохии. Известно, что его отец был чиновником, но рано ушел из жизни, и все заботы о воспитании легли на плечи матери. Она вложила в сына всю свою любовь. Мальчик с ранних лет начал обучаться чтению и письму. Его обучали философии и риторике лучшие наставники. В 20 лет он принял крещение, а через три года стал чтецом.

После смерти матери Иоанн принял монашество. Чтобы написать свои знаменитые труды, он отказался от архиерейского сана и провел четыре года в уединении в пустыне. Вернуться в Антиохию его заставили проблемы со здоровьем.

В Антиохии Иоанн был назначен диаконом, затем стал пресвитером, а позже — архиепископом Константинополя. Эпоху его руководства церковью называют временем расцвета духовенства. Иоанн Златоуст стал примером для подражания. На средства, выделяемые ему как архиепископу, он содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников.

Иоанн Златоуст составил чин литургии. Его называли Златоустом за выдающийся дар проповедника. Его жизнь была полна испытаний: он подвергался гонениям и ссылкам, но дух святителя не сломили. Иоанн Златоуст скончался в поселении Команы, находясь в ссылке.

Когда через 31 год после его смерти император Феодосий II приказал перенести мощи святителя в Константинополь, оказалось, что его останки не подверглись тлению.

Народный календарь: Златоустов день, Златоустьев огонь

Народный праздник, известный как Златоустьев огонь, наполнен глубоким смыслом. В это время следовало уделить внимание домашнему очагу. Печь нужно было растопить не просто, а особым образом.

Все поленья, сложенные внутри, должны были разгореться одновременно. Если это удавалось, семья радовалась, зная, что деньги не иссякнут, а удача будет сопутствовать весь год.

Что необходимо сделать в Златоустов день

Утром наши предки отправлялись в церковь, где зажигали свечи и молились святителю Иоанну Златоусту. Считалось, что он помогает в учебе, семейных делах и поисках своего места в жизни, способствует духовному развитию. Иоанн Златоуст считается заступником людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и отчаявшихся найти понимание.

В день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

9 февраля наши предки вспоминали умерших родственников. В церковь и на кладбище приносили ритуальные блюда, среди которых были пироги-расстегаи с начинкой из грибов, мяса или рыбы.

Златоустов день: народные приметы

Златоустьев огонь связан с приметами о погоде. В старину знали: если облака движутся против ветра — жди снега, а если потеют стекла — это к теплу.

После вьюг и метелей люди отправлялись в лес, чтобы осмотреть сугробы. Если у них закругленные верхушки — летом будет хороший урожай.

Златоустьев огонь: что нельзя делать

Златоустов день считается праздником добра и взаимопонимания. В это время строго запрещалось обижать друг друга и выяснять отношения. Наши предки знали: святитель добрый, но гневить его не следует, иначе он может наказать болезнью. В Златустов день запрещалось:

Совершать крупные покупки — они не принесут ни радости, ни удачи.

Преподносить дорогие подарки — это разрушит добрые отношения.

Покупать обувь или одежду — вместе с ними в дом можно принести порчу.

Играть с кольцом на пальце: переворачивать, тереть камень, если он есть — муж или жених начнут искать отношения на стороне.