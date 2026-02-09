Baltijas balss logotype
Стоматолог объяснила, как алкоголь воздействует на здоровье зубов

Дом и сад
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоматолог объяснила, как алкоголь воздействует на здоровье зубов

Врач-стоматолог Анна Зорина подчеркнула, что алкоголь оказывает разрушительное влияние на организм, включая зубы. Спиртные напитки, благодаря своему комплексному воздействию, нарушают минеральный баланс зубной эмали, снижают уровень кальция, что приводит к повышенной хрупкости зубов, их крошению и образованию трещин на эмали.

 

«Некоторые виды вин способны окрашивать эмаль, изменяя цвет зубов. Убеждение некоторых любителей вина о том, что кусочек сыра, съеденный после бокала напитка, защищает эмаль от окрашивания, является мифом, не имеющим ничего общего с реальностью!» — добавила специалист.

Доктор отметила, что для зубов особенно опасны крепкие и слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара и искусственных красителей. Избыточное количество сахара в ротовой полости — это основной фактор риска развития кариеса, так как это идеальная среда для размножения бактерий.

«Регулярное употребление этанола вызывает сухость во рту, влияет на состав слюны и приводит к увеличению образования зубного налета и камней. Ферменты слюны естественным образом очищают ротовую полость и нейтрализуют вредные бактерии. Преобладание дрожжей и сахара в алкоголе может вызвать дисбаланс микрофлоры и привести к грибковым инфекциям», — подчеркнула Зорина.

Алкоголь также негативно сказывается на состоянии десен. Злоупотребление спиртными напитками ухудшает состояние сосудов, приводит к нехватке некоторых микроэлементов и витаминов, что, в свою очередь, способствует развитию пародонтита. Десны воспаляются, начинают кровоточить, происходит резорбция костной ткани, что может привести к расшатыванию и выпадению зубов, заключила врач.

