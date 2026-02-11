11 февраля православные христиане отмечают день святителя Лаврентия Печерского, который жил в XII веке. Этот святой прославился своей способностью творить чудеса и исцелять больных. В народном календаре этот день называется Лаврентьевым. В прошлом в это время люди защищались от злых духов и пекли пироги с капустой.

11 февраля православные верующие вспоминают преподобного Лаврентия, известного как затворник Печерский.

Святитель из Киево-Печерской лавры был известен как целитель всех недугов, особенно глазных болезней. Он не только лечил, но и избавлял людей от порчи и сглаза.

Согласно преданиям, он исцелил мужчину, в которого вселился бес. Этот человек, оказавшийся рядом с Лаврентием Печерским, страдал от внутренних страстей. В порыве гнева он мог вырвать дерево и бросить его на несколько метров. Успокоился он лишь тогда, когда Лаврентий отвел его к мощам святых в Киево-Печерской лавре.

Сохранились свидетельства о множестве чудес, связанных с именем преподобного, которые происходили при его жизни. Люди приходили к нему издалека.

Известно, что во второй половине своей жизни преподобный Лаврентий был переведен в Минскую область, где стал епископом Туровским. После его смерти тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь, и мощи святителя остались нетленными.

Народный календарь: Лаврентьев день

В прошлом событие, посвященное преподобному Лаврентию, имело разные названия. В некоторых регионах его называли «Лаврентий», в других — «Морозобитная былинка» или «Битье морозное».

Этот праздник считался женским. Поэтому 11 февраля (29 января по старому стилю) женщины и девушки задавали тон празднику. Их полагалось баловать подарками и уделять им особое внимание.

Пожилые и мудрые люди утверждали, что от женщин зависит всё вокруг. Они могут привлечь удачу в дом и защитить его от злых сил.

Лаврентьев день: что можно делать

Лаврентьев день наши предки считали семейным праздником. Утром все вместе шли в церковь, ставили свечи и вспоминали своих родных — как живых, так и ушедших. Молились, отдавая дань уважения преподобному Лаврентию Печерскому.

У святого принято просить исцеления от болезней, помощи в укреплении семейных уз и поддержки в воспитании детей. С давних времен считается, что преподобный помогает в лечении глазных недугов.

В Лаврентьев день женщины занимались выпечкой. С вечера готовили опару, а утром, еще до похода в церковь, пекли пироги с капустной начинкой. Каждый член семьи должен был съесть кусок выпечки, что, по мнению предков, помогало привлечь деньги и удачу.

Часть пирогов полагалось раздать бедным и странникам, которых встречали по пути. Остатки относили в курятник.

Существовала еще одна традиция, связанная с едой. Накануне мужчины отправлялись на рыбалку. Если им удавалось поймать рыбу, вся семья радовалась.

Наши предки знали: если на Лаврентия съесть любое рыбное блюдо, мир и покой будут царить в доме на весь год. А если и произойдет ссора, она не перерастет в скандал, так как домочадцы будут молчать, как рыбы.

В прошлом Лаврентьев день считался довольно опасным временем. Его связывали с активностью злых духов, которые выходили из-под земли в ночь на 11 февраля и скитались по земле в поисках жертвы.

Считалось, что в Лаврентьев день ведьмы делают заломы из сухой травы, заметенной снегом. Эти заломы могли принести немало бед хозяину. Чтобы отпугнуть ведьм, люди втыкали чертополох по разным сторонам полей.

Чтобы не допустить проникновения злых духов в дом, хозяйки подметали пол вениками из чертополоха, а у входа в дом вешали пучки зверобоя — оба растения считались оберегами, обладающими магической силой, отпугивающей ведьм и колдунов.

Лаврентьев день: народные приметы

Старцы знали: на Лаврентия нужно следить за луной. Если она растет, в первой половине следующего месяца погода будет такой же, как в Лаврентьев день. Если событие совпадает с новолунием, погода, как в Лаврентьев день, продержится всю вторую половину месяца.

11 февраля также наблюдали за дымом из печи и за дровами. Если дым идет коромыслом — к оттепели. Если поленья плохо разгораются, это служит еще одним признаком того, что потепление не за горами.

Лаврентьев день: что нельзя делать

Лаврентьев день имеет не только приметы, но и запреты. Например, в этот день старцы запрещали ругать себя, глядя в зеркало, а также думать о плохом, находясь рядом с ним. В прошлом запрещалось:

Ругаться, вовлекая в ссору окружающих людей — к болезни.

Пользоваться острыми и колющими предметами — к обострению отношений в семье.

Готовить мясные блюда — к перебоям с продуктами.

Надолго оставлять детей одних — к испугу и слезам.

Разбивать друг о друга вареные яйца — не сбудутся мечты и планы.

Женщинам в Лаврентьев день запрещалось заниматься физическим трудом. Старцы предостерегали: если ослушаешься — от красоты не останется и следа.