Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ромашка носит такое имя? 0 300

Дом и сад
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему ромашка носит такое имя?

Название ромашки знакомо каждому, как простая мелодия. Однако, за этим именем скрывается множество интересных фактов.

 

На самом деле, ни в русском, ни в латинском языках название «ромашка» долгое время не использовалось. Сегодня же мы применяем это слово для обозначения почти половины видов из семейства Астровых. Ромашки бывают самых разных оттенков: розовые — это эхинацеи, желтые — рудбекии и пупавка, осенние — левкантемелла, весенние — астра альпийская, а классические белые — нивянники обыкновенный и большой. И все это не ромашки! Увы!

Что же такое ромашка с ботанической точки зрения?

Ромашка аптечная? И снова не совсем верно, но уже близко! Ромашка аптечная — это Матрикария (Matricaria chamomilla). Давайте продолжим следить за развитием событий...

Почему же мы называем ромашки именно так?

Откуда произошло это название «ромашка» и когда оно появилось? Путь к этому имени оказался довольно сложным и запутанным.

Растение, которое мы сейчас знаем как пупавку благородную (Anthemis nobilis), когда-то именовалось, а в некоторых местах до сих пор известно под названиями Chamaemelum nobile, синоним Chamaemelum romanum, или проще — римская ромашка. Переведем на русский: хамамелюм благородный, хамамелюм римский, или просто — римский хамомелюм. А римский, значит романский — Романа (с ударением на первую «А»), Рома, Роман... ромашка). То есть, применяя суффикс, мы образуем производное от Роман — ромашка, как Степан — Степашка.

Получается довольно странный путь: римский цветок с именем Хамомелюм упростили до ромашки. Историки утверждают, что это упрощение пришло к нам из Польши, где цветок называли романский хамамелюм — romana.

Эта условно первая ромашка теперь более известна как Anthemis nobilis, или английская ромашка (обратите внимание, уже не римская, хотя именно как римская ромашка она широко известна у гомеопатов. В составе пилюль указано: Chamaemelum romanum.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео