Название ромашки знакомо каждому, как простая мелодия. Однако, за этим именем скрывается множество интересных фактов.

На самом деле, ни в русском, ни в латинском языках название «ромашка» долгое время не использовалось. Сегодня же мы применяем это слово для обозначения почти половины видов из семейства Астровых. Ромашки бывают самых разных оттенков: розовые — это эхинацеи, желтые — рудбекии и пупавка, осенние — левкантемелла, весенние — астра альпийская, а классические белые — нивянники обыкновенный и большой. И все это не ромашки! Увы!

Что же такое ромашка с ботанической точки зрения?

Ромашка аптечная? И снова не совсем верно, но уже близко! Ромашка аптечная — это Матрикария (Matricaria chamomilla). Давайте продолжим следить за развитием событий...

Почему же мы называем ромашки именно так?

Откуда произошло это название «ромашка» и когда оно появилось? Путь к этому имени оказался довольно сложным и запутанным.

Растение, которое мы сейчас знаем как пупавку благородную (Anthemis nobilis), когда-то именовалось, а в некоторых местах до сих пор известно под названиями Chamaemelum nobile, синоним Chamaemelum romanum, или проще — римская ромашка. Переведем на русский: хамамелюм благородный, хамамелюм римский, или просто — римский хамомелюм. А римский, значит романский — Романа (с ударением на первую «А»), Рома, Роман... ромашка). То есть, применяя суффикс, мы образуем производное от Роман — ромашка, как Степан — Степашка.

Получается довольно странный путь: римский цветок с именем Хамомелюм упростили до ромашки. Историки утверждают, что это упрощение пришло к нам из Польши, где цветок называли романский хамамелюм — romana.

Эта условно первая ромашка теперь более известна как Anthemis nobilis, или английская ромашка (обратите внимание, уже не римская, хотя именно как римская ромашка она широко известна у гомеопатов. В составе пилюль указано: Chamaemelum romanum.