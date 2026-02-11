Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему телефонные разговоры предпочитают видеосвязи? 0 205

Дом и сад
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему телефонные разговоры предпочитают видеосвязи?

Личное общение, безусловно, является наилучшим вариантом, но если сравнить телефонные звонки и видеоконференции, то первые оказываются более комфортными. В чем причина?

 

Конференции на платформах вроде Zoom, безусловно, могут служить достойной заменой очным встречам, однако для общения с друзьями этот формат оказывается менее удобным, чем простые телефонные звонки.

Недавнее исследование продемонстрировало, что общение через звонки, видеозвонки, текстовые сообщения или голосовые заметки, хотя и являются полезными дополнениями к личным встречам, не могут сравниться по значимости. Выяснилось, что чем сложнее технология, тем меньше она удовлетворяет наши потребности в общении.

Исследователи отметили, что обычный телефонный звонок способствует снижению стресса, одиночества и трудностей в социальных взаимодействиях, тогда как видеозвонки могут иметь противоположный эффект. Это может быть связано с тем, что во время телефонного разговора мы меньше стесняемся и можем общаться без необходимости беспокоиться о своем внешнем виде и мимике.

Кроме того, ученые выяснили, что публикации в социальных сетях, комментарии и обмен информацией вызывают наибольший стресс среди всех способов коммуникации. Тем не менее, исследователи предполагают, что в будущем время, проведенное за экранами, будет только увеличиваться. Ученые предостерегают от «согласия на двумерную жизнь» и призывают проводить больше времени вдали от экранов своих устройств.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео