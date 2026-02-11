Личное общение, безусловно, является наилучшим вариантом, но если сравнить телефонные звонки и видеоконференции, то первые оказываются более комфортными. В чем причина?

Конференции на платформах вроде Zoom, безусловно, могут служить достойной заменой очным встречам, однако для общения с друзьями этот формат оказывается менее удобным, чем простые телефонные звонки.

Недавнее исследование продемонстрировало, что общение через звонки, видеозвонки, текстовые сообщения или голосовые заметки, хотя и являются полезными дополнениями к личным встречам, не могут сравниться по значимости. Выяснилось, что чем сложнее технология, тем меньше она удовлетворяет наши потребности в общении.

Исследователи отметили, что обычный телефонный звонок способствует снижению стресса, одиночества и трудностей в социальных взаимодействиях, тогда как видеозвонки могут иметь противоположный эффект. Это может быть связано с тем, что во время телефонного разговора мы меньше стесняемся и можем общаться без необходимости беспокоиться о своем внешнем виде и мимике.

Кроме того, ученые выяснили, что публикации в социальных сетях, комментарии и обмен информацией вызывают наибольший стресс среди всех способов коммуникации. Тем не менее, исследователи предполагают, что в будущем время, проведенное за экранами, будет только увеличиваться. Ученые предостерегают от «согласия на двумерную жизнь» и призывают проводить больше времени вдали от экранов своих устройств.