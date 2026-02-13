13 февраля в православных храмах почитают святителя Никиту Печерского, жившего на рубеже XI и XII веков. В народном календаре этот день известен как Никита Пожарник, или Никитин день. В это время предки защищали свои дома от бедствий и просили помощи в семейных делах.
13 февраля в православных храмах вспоминают Никиту Печерского, епископа Новгородского, который почитается как святитель.
Согласно историческим источникам, в юности Никита Печерский принял монашество и долгое время провел в уединении. Однако однажды он столкнулся с искушением и отказался читать Евангелие. После изгнания беса священниками он вернулся к прежней жизни — стал милосердным, исполнительным и преданным Богу.
Узнав о его послушании и готовности непрерывно молиться, Господь наделил его даром чудотворения. Он начал исцелять людей от душевных и телесных страданий. Когда Великий Новгород остался без епископа, Никита Печерский возглавил местную церковь.
Народный календарь: Никитин день
В народе праздник, посвященный Никите Печерскому, называли Никитин день и Никита Пожарник. В это время предки оберегали свои дома от леших и колдунов.
Особое внимание уделялось коньку на крыше. Считалось, что если его оседлает нечистая сила, дому грозит беда. Поэтому в Никитин день люди рисовали кресты на окнах и дверях.
Для защиты под порог клали топоры. Веники и метлы прятали, а на окнах раскладывали крапиву, полынь и чертополох. Веточки растений, служившие оберегами, вешали у входа в дом.
Никитин день: что можно делать
Никита Печерский считается покровителем огня. В прошлом люди знали, что святитель может защитить от пожаров, которых очень боялись. Поэтому Никитин день начинали с посещения церкви. В молитвах, обращенных к святителю, когда-то предотвратившему страшный пожар в Великом Новгороде, просили о защите семьи от стихийных бедствий.
Святитель Никита Печерский также считается заступником скорбящих. К нему обращаются за утешением в трудные времена, от бед, злых людей и невидимых врагов. Он помогает избежать искушений и преследований.
Женщины и девушки, узнав о неверности своих партнеров, в Никитин день обращались к местным знахаркам, которые проводили специальные ритуалы. Считалось, что после этого мужчины перестанут «заглядываться налево».
Поскольку Никита Пожарник связан с огнем, предки избегали всего, что с ним связано. Никаких костров в этот день не разводили. Это могли делать только знахарки, которые с помощью огня изгоняли злых духов, и такие ритуалы проводились вдали от домов, обычно на опушке леса.
Никитин день: народные приметы
Никитин день может рассказать о погоде. Предки в это время наблюдали за воробьями и воронами. Если вороны беспокойно кричат, это предвещает метель.
О похолодании «расскажут» воробьи. Если птицы утепляют свои гнезда, это знак сильного мороза.
О погоде также может сообщить огонь в печи. В Никитин день, несмотря на страх перед пожарами, женщины готовили еду, а мужчины следили за огнем. Если он имел белый оттенок, это означало, что вскоре наступит оттепель. Красный цвет огня предвещал мороз.
В ночь на Никиту Пожарника снятся вещие сны. Важно запомнить, что приснилось, чтобы избежать ошибок. В сновидениях можно найти подсказки.
Что нельзя делать в Никитин день
Одним из главных запретов в этот день является огонь. Нельзя ни играть с ним, ни заигрывать. В Никитин день также запрещалось:
Оскорблять людей, кричать и ругаться — это приведет к бедности и болезням.
Громко говорить и шуметь — можно привлечь нечистую силу.
Оставлять дом пустым — этим могут воспользоваться колдуны, которые натворят бед.
Брать в долг деньги — вернуть их будет сложно.
В Никитин день старшие люди старались предостеречь неопытную молодежь, которая могла поддаться провокациям, способным привести к непоправимым потерям.
