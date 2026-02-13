13 февраля в православных храмах почитают святителя Никиту Печерского, жившего на рубеже XI и XII веков. В народном календаре этот день известен как Никита Пожарник, или Никитин день. В это время предки защищали свои дома от бедствий и просили помощи в семейных делах.

Согласно историческим источникам, в юности Никита Печерский принял монашество и долгое время провел в уединении. Однако однажды он столкнулся с искушением и отказался читать Евангелие. После изгнания беса священниками он вернулся к прежней жизни — стал милосердным, исполнительным и преданным Богу.

Узнав о его послушании и готовности непрерывно молиться, Господь наделил его даром чудотворения. Он начал исцелять людей от душевных и телесных страданий. Когда Великий Новгород остался без епископа, Никита Печерский возглавил местную церковь.

Народный календарь: Никитин день

В народе праздник, посвященный Никите Печерскому, называли Никитин день и Никита Пожарник. В это время предки оберегали свои дома от леших и колдунов.

Особое внимание уделялось коньку на крыше. Считалось, что если его оседлает нечистая сила, дому грозит беда. Поэтому в Никитин день люди рисовали кресты на окнах и дверях.

Для защиты под порог клали топоры. Веники и метлы прятали, а на окнах раскладывали крапиву, полынь и чертополох. Веточки растений, служившие оберегами, вешали у входа в дом.

Никитин день: что можно делать

Никита Печерский считается покровителем огня. В прошлом люди знали, что святитель может защитить от пожаров, которых очень боялись. Поэтому Никитин день начинали с посещения церкви. В молитвах, обращенных к святителю, когда-то предотвратившему страшный пожар в Великом Новгороде, просили о защите семьи от стихийных бедствий.

Святитель Никита Печерский также считается заступником скорбящих. К нему обращаются за утешением в трудные времена, от бед, злых людей и невидимых врагов. Он помогает избежать искушений и преследований.

Женщины и девушки, узнав о неверности своих партнеров, в Никитин день обращались к местным знахаркам, которые проводили специальные ритуалы. Считалось, что после этого мужчины перестанут «заглядываться налево».

Поскольку Никита Пожарник связан с огнем, предки избегали всего, что с ним связано. Никаких костров в этот день не разводили. Это могли делать только знахарки, которые с помощью огня изгоняли злых духов, и такие ритуалы проводились вдали от домов, обычно на опушке леса.

Никитин день: народные приметы

Никитин день может рассказать о погоде. Предки в это время наблюдали за воробьями и воронами. Если вороны беспокойно кричат, это предвещает метель.

О похолодании «расскажут» воробьи. Если птицы утепляют свои гнезда, это знак сильного мороза.

О погоде также может сообщить огонь в печи. В Никитин день, несмотря на страх перед пожарами, женщины готовили еду, а мужчины следили за огнем. Если он имел белый оттенок, это означало, что вскоре наступит оттепель. Красный цвет огня предвещал мороз.

В ночь на Никиту Пожарника снятся вещие сны. Важно запомнить, что приснилось, чтобы избежать ошибок. В сновидениях можно найти подсказки.

Что нельзя делать в Никитин день

Одним из главных запретов в этот день является огонь. Нельзя ни играть с ним, ни заигрывать. В Никитин день также запрещалось:

Оскорблять людей, кричать и ругаться — это приведет к бедности и болезням.

Громко говорить и шуметь — можно привлечь нечистую силу.

Оставлять дом пустым — этим могут воспользоваться колдуны, которые натворят бед.

Брать в долг деньги — вернуть их будет сложно.

В Никитин день старшие люди старались предостеречь неопытную молодежь, которая могла поддаться провокациям, способным привести к непоправимым потерям.