Дешево стоит, дорого обходится: эксперт ответила, токсичен ли пангасиус

Пангасиус — одна из самых недорогих и низкокалорийных рыб. В ней есть и омега-3, и белок, а еще, как считают многие, много токсинов.

По словам диетолога Яны Лапко, в «первозданном виде» пангасиус даже полезен, однако его главные проблемы — во всеядности и условиях выращивания.

Рыба не отличается разборчивостью в еде. Она может питаться даже органическим мусором. Кроме того, ее часто выращивают на фермах вьетнамской реки Меконг — одной из самых грязных в мире. А некоторые производители искусственно повышают популяцию рыб, поэтому используют стимуляторы роста и антибиотики. В итоге в составе остаются не только следы препаратов, но и тяжелые металлы.

Эксперт посоветовала не рисковать и воздержаться от употребления именно этой рыбы. Но если продукт уже входит в рацион, эпидемиолог Людмила Камленок предложила не брать тушки желтого или красного цвета — только нежно-розового, почти белого. Также стоит изучать всю информацию о происхождении пангасиуса (хороший — из чистых фермерских вод) и доверять сертифицированным магазинам, а не стихийным рынкам.