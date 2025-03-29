Baltijas balss logotype

Дешево стоит, дорого обходится: эксперт ответила, токсичен ли пангасиус 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Дешево стоит, дорого обходится: эксперт ответила, токсичен ли пангасиус

Пангасиус — одна из самых недорогих и низкокалорийных рыб. В ней есть и омега-3, и белок, а еще, как считают многие, много токсинов.

По словам диетолога Яны Лапко, в «первозданном виде» пангасиус даже полезен, однако его главные проблемы — во всеядности и условиях выращивания.

Рыба не отличается разборчивостью в еде. Она может питаться даже органическим мусором. Кроме того, ее часто выращивают на фермах вьетнамской реки Меконг — одной из самых грязных в мире. А некоторые производители искусственно повышают популяцию рыб, поэтому используют стимуляторы роста и антибиотики. В итоге в составе остаются не только следы препаратов, но и тяжелые металлы.

Эксперт посоветовала не рисковать и воздержаться от употребления именно этой рыбы. Но если продукт уже входит в рацион, эпидемиолог Людмила Камленок предложила не брать тушки желтого или красного цвета — только нежно-розового, почти белого. Также стоит изучать всю информацию о происхождении пангасиуса (хороший — из чистых фермерских вод) и доверять сертифицированным магазинам, а не стихийным рынкам.

#полезно знать
2
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео