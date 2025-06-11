Почему на куриных грудках иногда видны белые полоски?

В начале XX века куры ценились в основном за яйца, и лишь после «выхода на пенсию» попадали на стол.

С появлением бройлерных цыплят, разводимых исключительно для мяса, и революционными изменениями в сельском хозяйстве стало массово производиться куриное мясо.

Однако быстрый рост бройлеров негативно сказался на качестве мяса.

Исследование учёных из Болонского университета в 2023 году показало, что белые полосы на куриной грудке связаны с ухудшением пищевой ценности. Грудки без полос содержат около 0,78 % жира, тогда как с умеренными и выраженными полосами — 1,46 % и 2,53 % жира соответственно. Это соответствует увеличению жира на 87 % и 224 %. Также отмечено снижение уровня белка.

Появление белых полос связано с генетическим отбором современных гибридных кур, которые растут быстрее и становятся ощутимо тяжелее своих предков.

Современные куры происходят от красной джунглевой курицы, одомашненной около 10 000 лет назад.