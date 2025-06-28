Данные о пищевой ценности продуктов могут оказаться давно устаревшими

Базы данных о составе продуктов питания играют ключевую роль в понимании пропорций питательных веществ, содержащихся в нашей пище. Однако многие из них устарели, неполны или труднодоступны, что особенно актуально для стран с низким и средним уровнем дохода.

Недавний обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Nutrition, представляет анализ 101 образцов из 110 стран и выявляет тревожные недостатки: лишь 30 % баз данных открыты для использования, а 39 % не обновлялись более пяти лет. Это затрудняет разработку эффективных программ питания и политик в области здравоохранения.

Многие базы используют данные из других стран, что может не отражать реальное содержание питательных веществ из-за различий в почвах и климате.

Кроме того, большинство баз данных охватывают всего 38 компонентов, тогда как современные исследования показывают наличие тысяч биомолекул.