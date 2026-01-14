Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетологи назвали самые полезные способы приготовления яиц 0 378

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи назвали самые полезные способы приготовления яиц

Яйца считаются одним из самых питательных продуктов, однако их польза во многом зависит от того, как именно они приготовлены. Как отмечает диетолог Л. Соттер, термическая обработка способна как сохранить ценные вещества, так и заметно снизить их количество. Вот способы приготовления яиц, которые специалисты считают наиболее удачными.

Классическая варка остается одним из лучших вариантов. При недолгой варке всмятку, продолжающейся около 4–6 минут, в яйце сохраняются холин и лютеин — вещества, важные для работы мозга и поддержания зрения. Яйца, сваренные вкрутую в течение 10–12 минут, отличаются высокой усвояемостью белка: организм использует около 91 процента, тогда как из сырого яйца — примерно половину. При этом эксперты не рекомендуют превышать время варки в 14 минут, поскольку более длительное нагревание приводит к потере витаминов A и D.

Яйца пашот по своей пользе близки к отварным. Этот метод не требует добавления жира и занимает немного времени. Однако при недостаточной готовности белка его усвоение ухудшается. Кроме того, при приготовлении пашот часто используют соль, что несколько снижает общую пользу блюда.

Метод кокот, при котором яйцо запекают до состояния мягкого желтка, позволяет сохранить питательные вещества и нежную текстуру продукта.

Запекание также считается удачным способом. Оно помогает сохранить белок и основные нутриенты, а добавление овощей или бобовых повышает содержание пищевых волокон и делает блюдо более сбалансированным.

Скрамбл может быть полезным, если готовить его при невысокой температуре, используя минимум масла и небольшое количество молока. При добавлении сливок или большого количества масла возрастает доля насыщенных жиров.

Жареные яйца эксперты оценивают менее благоприятно. Высокая температура способствует окислению жиров и холестерина. При этом жарка «глазуньей» считается более щадящей, так как желток меньше времени подвергается сильному нагреву. Такое блюдо содержит около 10 граммов жира, уступая по калорийности лишь скрамблу.

Читайте нас также:
#питание #кулинария #витамины #яйца #здоровый образ жизни #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Льняная каша: полезные свойства и противопоказания
Изображение к статье: Действительно ли ананас способствует сжиганию жиров в организме
Изображение к статье: Определены самые полезные ягоды для здоровья человека
Изображение к статье: Диетолог: кофе, чай и какао препятствуют усвоению железа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео