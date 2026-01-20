Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чем полезны ферментированные овощи? 0 246

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем полезны ферментированные овощи?

Часто слышу о ферментированных овощах. О чем идет речь? И полезны ли такие овощи?

Да, полезны. Ферментация - это процесс естественного брожения, при котором в овощах размножаются полезные бактерии. Они перерабатывают сахара в продукте в молочную кислоту, благодаря которой овощи не портятся и создается характерный кисловатый вкус, пояснила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ. Классические примеры ферментированных овощей: квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи, ферментированная морковь и свекла.

Ферментированные овощи содержат живые пробиотики, которые помогают пищеварению, способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов. Пробиотики, находящиеся в ферментированных овощах, укрепляют защитные силы организма, что особенно важно в период простуд.

Ферментированные овощи можно есть каждый день, но в небольшом количестве: 1–2 столовые ложки. Важно не подвергать их термической обработке, так как полезные бактерии погибнут от нагревания.

Несмотря на пользу, важно помнить и о противопоказаниях: при любых острых нарушениях работы пищеварительной системы стоит отказаться от употребления ферментированных овощей.

Читайте нас также:
#витамины #овощи #здоровое питание #пробиотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие фрукты лучше не есть после 50 лет?
Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео