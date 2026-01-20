Часто слышу о ферментированных овощах. О чем идет речь? И полезны ли такие овощи?

Да, полезны. Ферментация - это процесс естественного брожения, при котором в овощах размножаются полезные бактерии. Они перерабатывают сахара в продукте в молочную кислоту, благодаря которой овощи не портятся и создается характерный кисловатый вкус, пояснила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ. Классические примеры ферментированных овощей: квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи, ферментированная морковь и свекла.

Ферментированные овощи содержат живые пробиотики, которые помогают пищеварению, способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов. Пробиотики, находящиеся в ферментированных овощах, укрепляют защитные силы организма, что особенно важно в период простуд.

Ферментированные овощи можно есть каждый день, но в небольшом количестве: 1–2 столовые ложки. Важно не подвергать их термической обработке, так как полезные бактерии погибнут от нагревания.

Несмотря на пользу, важно помнить и о противопоказаниях: при любых острых нарушениях работы пищеварительной системы стоит отказаться от употребления ферментированных овощей.