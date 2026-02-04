Можно ли считать диабетические продукты здоровой альтернативой обычным сладостям?
Сладости для диабетиков могут быть альтернативой привычным сладостям, но не все из них безопасны, предупредила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.
Многие из них содержат сахарозаменители, которые могут негативно влиять на самочувствие (дискомфорт в области живота, слабительный эффект, усиление аппетита). Также эти сладости, как правило, очень калорийны, несмотря на отсутствие сахара в составе. Поэтому нутрициолог советует с осторожностью подходить к выбору таких продуктов: изучать состав и контролировать суточный объем углеводов.
