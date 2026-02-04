Сладости для диабетиков могут быть альтернативой привычным сладостям, но не все из них безопасны, предупредила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.

Многие из них содержат сахарозаменители, которые могут негативно влиять на самочувствие (дискомфорт в области живота, слабительный эффект, усиление аппетита). Также эти сладости, как правило, очень калорийны, несмотря на отсутствие сахара в составе. Поэтому нутрициолог советует с осторожностью подходить к выбору таких продуктов: изучать состав и контролировать суточный объем углеводов.