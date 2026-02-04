Baltijas balss logotype
Полезны ли сладости для диабетиков здоровым людям? 0 138

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезны ли сладости для диабетиков здоровым людям?

Можно ли считать диабетические продукты здоровой альтернативой обычным сладостям?

Сладости для диабетиков могут быть альтернативой привычным сладостям, но не все из них безопасны, предупредила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.

Многие из них содержат сахарозаменители, которые могут негативно влиять на самочувствие (дискомфорт в области живота, слабительный эффект, усиление аппетита). Также эти сладости, как правило, очень калорийны, несмотря на отсутствие сахара в составе. Поэтому нутрициолог советует с осторожностью подходить к выбору таких продуктов: изучать состав и контролировать суточный объем углеводов.

#диета #здоровое питание #углеводы #сладости #диабет #калории
