Кардиолог поделился рецептами действительно полезного завтрака, от которого вряд ли кто-то откажется.

Хлеб не навредит

Многие считают, что хлеб приносит только вред здоровью: он якобы портит фигуру и негативно сказывается на пищеварении. Однако именно бутерброды являются одним из самых простых решений, когда нужно быстро перекусить перед учебой или работой.

Как сделать первый прием пищи полезным не только для пищеварительной системы и фигуры, но и для сердца и сосудов, объяснил кардиолог Андрей Косташко.

По его словам, создать полезные, вкусные и даже эстетически привлекательные бутерброды проще простого. Достаточно добавить к привычным маслу или сыру больше овощей, фруктов и зелени. Важно также соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами.

Вот три простых варианта завтрака, которые порадуют вас и ваших близких:

* бутерброд с авокадо, помидорами и куриным филе. Помидоры помогают бороться со свободными радикалами и обладают омолаживающим эффектом, авокадо пополняет запасы полезных жиров, а куриное мясо обеспечивает организм легкоусвояемым белком.

* бутерброд с авокадо и морской рыбой. Жиры, омега-3 кислоты, фосфор и цинк не только способствуют улучшению внешнего вида, но и поддерживают нормальное функционирование внутренних органов. Регулярное употребление морской рыбы дважды в неделю поможет улучшить память и избежать неприятных ситуаций.

* бутерброды с творогом и ягодами. Творог является ценным источником белка, а ягоды — настоящими защитниками от старения, деменции и повышенного уровня холестерина в крови.