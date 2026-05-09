Для поддержания здоровья крови необходимы витамины А, В, B3, С, Е и биофлавоноиды. Их можно найти в цитрусовых, гранате, ягодах и облепихе, - отмечает гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ. - Также организму нужны минералы и соли, которые содержатся в зеленых листьях салата, сельдерее, арбузе и помидорах. Не забывайте о важности питьевого режима.

Кроме того, необходимы аминокислоты, которые можно получить из яиц, нежирных молочных продуктов, сыра, нежирных сортов мяса и некоторых видов рыбы, таких как треска. Клетчатка содержится в бананах, моркови, яблоках и других продуктах.