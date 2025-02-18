Увидим ли мы наконец снижение цен на продукты питания? Эксперты говорят, чего ожидать в ближайшем будущем

Цены на какие продукты питания выросли на десять процентов и более, и можно ли ожидать, что эти товары подешевеют в этом году? Этот вопрос, безусловно, интересует многих. По данным «lsm.lv», за последний год цены на ряд продуктов питания значительно выросли. Рекордсменами являются сливочное масло, оливковое масло и какао. Однако это не единственные продукты, за которые потребителям приходится платить значительно больше.

**В топе роста цен – сливочное и оливковое масло **

«Шоколад, кофе, оливковое масло, сливочное масло, молоко и молочные продукты, картофель и безалкогольные напитки — все эти продукты питания имеют одну общую черту — их цены выросли на десять процентов и более за последний год.

Если говорить о продуктах, цены на которые за последние 12 месяцев выросли быстрее всего, то, безусловно, следует отметить сливочное масло, цена на которое выросла на 34%. Кроме того, рост цен на оливковое масло довольно высок – 23%», – отметил Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей. Цены на ряд продуктов выросли на 10–20 процентов.

«Молочные продукты. Не считая масла. Отдельно овощи. Да, мы также видим, что цена на шоколадные батончики выросла на 15–22 процента. Конечно, фактором, определяющим цену на шоколад, являются цены на кофе и какао, которые растут во всем мире», — прокомментировал Херманис.

Тот факт, что рост цен на некоторые группы продуктов питания был особенно стремительным за последний год, подчеркивали и другие опрошенные Латвийским радио эксперты.

«Рекордсменами стали кофе, какао и оливковое масло. Единственное утешение в том, что это не самые важные базовые продукты, без которых мы не сможем обойтись», — отметила доцент, заведующая кафедрой продвижения аграрного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Она напомнила, что эти продукты можно заменить другими, более дешевыми альтернативами: «Мы можем заменить прекрасное, вкусное и в других отношениях хорошее оливковое масло, например, подсолнечным маслом, которое стоит вдвое дешевле, чем раньше». В то время как цена на оливковое масло в разы увеличивалась, цена на подсолнечное масло в разы уменьшалась. И по сути это просто вопрос вкуса, какое масло вы используете».

**Снижение цен началось в прошлом году **

Цена на оливковое масло росла относительно быстрыми темпами с начала 2022 года, и рост цен был устойчивым, однако в прошлом году стоимость оливкового масла на бирже начала снижаться. Херманис объяснил, почему снижение цен на оливковое масло пока не отразилось на полках латвийских магазинов: «Мы также отслеживаем цены на мировых фондовых биржах с задержкой примерно в полгода». Поставки осуществляются по определенным контрактам на определенные периоды. По истечении срока цена пересматривается. И изменение цен идет дальше по цепочке — от производителя и далее в магазин. «Возможно, если цены на оливковое масло достигли пика и падают, то есть основания ожидать, что они упадут».

**Продукты также дешевеют **

Однако не все так мрачно и негативно. Также есть несколько товаров, цены на которые снизились за последний год. «Например, цены на сахар в мире и в Латвии. А сахар входит в состав многих продуктов. Потом подешевела мука. «Не то чтобы все плохо, но в целом надо сказать — да, продукты питания стали дороже», — оценила Гулбе. Херманис же перечислил продукты, цены на которые стабилизируются или даже снижаются:

«Можно упомянуть пшеничную муку, гречневую крупу, сахар. Следовательно, цены на соответствующую продукцию имеют основания снижаться. Скажем, разные джемы и выпечка».

Розничные торговцы: переговоры о ценах с поставщиками проводятся по мере необходимости

Инесе Петерсоне, директор департамента категорий розничной сети «Rimi», рассказала, что ритейлер отслеживает мировые цены, а договоренности с поставщиками заключаются относительно часто по мере необходимости: «Я не помню случая, чтобы цены в мире росли, а наши поставщики не приходили к нам с повышением цен, потому что они тоже за всем этим пристально следят. Но, скажем так, мы не делаем глобальных изменений цен просто так. Мы также видим, что наблюдается рост стоимости на бирже, поэтому мы готовы говорить с поставщиками о необходимости пересмотра цены, но, конечно, мы можем предоставить информацию о том, как потребитель реагирует на эту динамику. И нам нужно посмотреть, что мы можем амортизировать и что может сделать поставщик, чтобы мы сохранили определенный спрос на этот продукт. Все можно заменить, как мы знаем, маргарин был изобретен, когда масло во Франции было безумно дорогим».

Тот факт, что покупатели в Латвии прекрасно осознают изменения цен и также меняют свои привычки, если больше не могут позволить себе тот или иной товар, подтвердила и руководитель отдела коммуникаций розничной сети «Maxima» Лиене Дупате-Угуле. Она отметила, что от производителей поступают сигналы о том, что издержки растут и цены необходимо пересмотреть: «Время от времени мы получаем сигналы о том, что они хотят поднять цену. Затем мы садимся за общий стол и пытаемся понять, насколько объективны эти причины повышения цен. Не так, что производитель говорит, мол, мы повышаем, а мы немедленно реагируем».

В свою очередь, председатель Совета Федерации продовольственных компаний Инара Шуре подчеркнула, что торговцы находятся в сильной позиции, а возможности производителя повышать цены ограничены контрактами: «Производители продуктов питания часто повышают цены один или два раза в год» А цены на продукты питания на полках, которые все знают и видят, складываются из многих составляющих. Не только из-за производителя, что является только одной из позиций. На цену производителя также влияют различные издержки. Именно поэтому мы смотрим на годовой прогноз и видим, что производители продуктов питания не меняют свои цены так часто, как меняются цены на полках супермаркетов».

**Снизятся ли цены на продукты питания в этом году? **

«Я не вижу оснований говорить о том, что цены снизятся в ближайшие месяцы», — сказала Гулбе, отметив, что одной из причин являются новые налоговые изменения, вступившие в силу в этом году.

«Если ресурсы, топливо и все остальное остаются дорогими, то ни один продукт не может быть произведен дешевле. И минимальная заработная плата, которая стала выше, также оказывает влияние, поскольку производство продуктов питания и торговля — это отрасли с относительно дешевой рабочей силой, в которых установлена минимальная заработная плата».

Шуре также прогнозирует, что ожидать снижения цен на продукты питания не приходится, поскольку многие статьи расходов для производителей выросли, например, подорожал природный газ и упаковка: «В данном случае, когда многие товары остаются более дорогими, эта цена, безусловно, не может быть сохранена. Это вопрос выживания, и нужно обратиться к дилеру с новым ценовым предложением. Затем следует процесс переговоров. Я бы сказала, что это долгий путь в гору, потому что торговец не торопится этого делать, а производитель должен производить и покрывать издержки из других источников».