Должны ли страны Балтии беспокоиться из-за замедления экономики США?

Падение динамики крупнейших фондовых индексов свидетельствует о том, что «медовый месяц» президентства Трампа завершился, а рынки начали детально оценивать принятые решения и реализованные изменения. Соответствуют ли действительности разговоры о скором спаде американской экономики и как это отразится на экономике стран Балтии, объясняет эксперт по частному банкингу Citadele Роберт Ягер.

Очевидно, что в настоящее время неопределенность на финансовых рынках США усиливается из-за постоянно меняющейся тарифной политики и риска инфляции. Хорошим отражением беспокойства рынка является один из главных американских фондовых индексов - S&P 500.

С момента пика, достигнутого 19 февраля, индекс S&P 500 упал на 7,3%, а с начала года - на 3%. Объединяющий технологические компании индекс NASDAQ снизился на 7,7%, а индекс Russell 2000, охватывающий малые и средние американские предприятия, упал на 7,4%.

В публичном пространстве все чаще звучат мнения о скором спаде экономики США. Дело усугубляется и заявлением самого Трампа, что происходящее - это период корректировки, а риск экономического спада исключать нельзя.

Но действительно ли ситуация настолько серьезная? Скорее всего, нет. Экономический рост США явно замедлился, но замедление - это еще не спад. Говорить о кризисе пока рано. Прогноз снижения ВВП США вводит в заблуждение

Анализируя риск экономического спада в США, важно понимать нюансы различных статистических данных. Например, аналитики внимательно следят за индексом Atlanta FED GDP Now, который в режиме реального времени показывает изменения ВВП США. В данный момент индекс указывает на снижение ВВП США на 2,4% в первом квартале 2025 года. Однако этот показатель основан на публикуемых в реальном времени данных и постоянно меняется.

На самом деле сокращение ВВП носит технический характер: его вызвал резкий рост импорта, так как перед введением тарифов американские компании заранее запаслись товарами из Китая и ЕС. То есть речь идет о временном факторе. Во втором квартале мы увидим обратное: объемы импорта в США резко снизятся, поскольку склады компаний уже заполнены. Таким образом, текущий прогноз чрезмерно пессимистичен и еще может существенно измениться.

Помимо временного сокращения ВВП, другие ранние экономические показатели США также ослабли: доверие в промышленном и сервисном секторах, а также потребительское доверие находятся в нисходящем тренде. Некоторые индексы потребительского доверия уже достигли уровней, характерных для экономического спада.

Кроме того, усиливаются опасения по поводу инфляции, поскольку потребители боятся роста цен из-за тарифов. Однако стоит учитывать, что эти ранние показатели в основном основаны на опросах, а значит, они скорее отражают восприятие ухудшения ситуации бизнесом и потребителями, нежели реальное ухудшение экономики. Если компании и потребители адаптируются к тарифной политике администрации Трампа, доверие может восстановиться.

В заключение следует отметить, что в настоящее время экономика США сталкивается с тремя основными проблемами. Во-первых, различные показатели указывают на то, что внутреннее потребление, являющееся двигателем экономики США, замедлилось. На это влияют как растущая тревожность потребителей, так и высокий уровень цен, который начинает ограничивать потребление.

Во-вторых, неопределенность среди предприятий приводит к приостановке инвестиций, что создает риск для экономического роста. В-третьих, комиссия DOGE активно сокращает государственные расходы и численность чиновников, но одновременно и экономическую поддержку, которая помогала США справляться с давлением высоких процентных ставок. Однако, несмотря на накапливающиеся риски, при более внимательном рассмотрении показателей можно увидеть, что рецессия пока еще далеко. Если экономика США чихнет, заболеет весь мир

Как возможный экономический спад в США отразится на странах Балтии? Финансовые аналитики часто говорят, что, если экономика США чихнет, весь мир заболеет, то есть спад в американской экономике окажет влияние на Европу, Китай и на другие регионы. Страны Балтии не станут исключением.

В первую очередь на нас повлияет экспорт, но не прямой экспорт в США, а косвенный через рынки Европейского союза. Экспортеры стран Балтии интегрированы в европейские цепочки создания добавленной стоимости, а это значит, что если немецкие или скандинавские экспортеры столкнутся с падением спроса на американском рынке, то сократятся и заказы у балтийских поставщиков. Особенно это затронет Эстонию и Литву, но и Латвия также не останется в стороне.

По данным Eurostat, экспорт составляет 76% ВВП Эстонии, 73% ВВП Литвы и 64% ВВП Латвии, что делает латвийскую экономику немного менее зависимой от экспорта. Однако во всех трех странах доля экспорта в ВВП выше, чем средний показатель по ЕС, который в 2024 году составлял 50%. Сокращение экспорта также негативно скажется на рынке труда и внутреннем потреблении в странах Балтии. Сокращение потребления и экспорта приведет к сокращению инвестиций.

Тем не менее, вероятно, что правительство США и Федеральный резерв отреагируют на экономические потрясения быстрее, чем другие страны или Европейский союз. Если в США действительно начнется рецессия, это вынудит администрацию Трампа пересмотреть свою торговую политику и государственные расходы, а ФРС придется снизить процентные ставки.

Финансовые рынки сейчас внимательно отслеживают риск рецессии в США, но чрезмерно беспокоиться по поводу временного замедления технического характера не стоит. Однако, поскольку внутреннее потребление в США уже начало снижаться, исключать рецессию все же нельзя.

К счастью, экономики стран Балтии остаются в стабильном состоянии - у нас нет тех дисбалансов, которые существовали во время финансового кризиса 2008 года. Следовательно, в худшем случае мы, скорее всего, столкнемся с временным замедлением экономики, за которым вскоре последует новый цикл экономического роста.