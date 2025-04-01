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Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы 2 4221

Бизнес
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так.

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так.

ФОТО: пресс-фото

Новые предприятия, использующие прорывные технологии, в Латвии по–прежнему стоят в загончике.

Слабое звено Балтии

В соответствии с международным рейтингом Global Startup Ecosystem Index (GSE), наша страна занимает весьма скромное 47–е место из 150 государств мира по развитию стартапов. Для сравнения — у Эстонии 12–е место, у Литвы — 16–е.

Сегодня министр экономики Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в очередной раз доложит по теме поддержки стартапов на заседании правительства.

Так получилось, что в основном все было сделано до него — экологическую систему стартапов в ЛР составляют 447 предприятий, которые в 2022–23 гг. привлекли 109 000 000 евро инвестиций. В стране был принят специальный Закон по поддержке деятельности стартапов — в результате в 2024 году была оказана поддержка 27 предприятиям.

Наибольшее их число сосредоточено в таких отраслях, как услуги информации и связи, производство, а также профессиональные, научные и технические услуги.

Сколько стоит рабочее место

Министерство экономики выдвинуло амбициозную стратегию, по которой в течение ближайших 10 лет внутренний валовой продукт нашей республики должен удвоиться, достигнув 83 миллиардов евро.

Особое место занимает поддержка стартапов, которым нужно обеспечить "развитие движения инвесторов в Латвии, финансирование капитала риска…"

Задача на 2025 год — инвестиции в 300 миллионов евро и увеличение числа занятых на 1500 человек. Несложный подсчет указывает, что таким образом одно новое рабочее место обходится в 200 тысяч евро.

Разумеется, денег такие сотрудники получать будут немало (средняя нетто–зарплата в секторе уже 2500 евро), однако при том же уровне вложений можно создать сразу несколько практик по наращиванию ногтей и развозу коробочек с едой.

Обращает на себя внимание, что правительственные вложения в сектор на сей год обозначены в размере 400 000 евро. То есть можно будет создать с нуля 2 (два) рабочих места! Как говорят — все, чем могу…

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#стартап #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го апреля

    Какие стартапы, какие 2500?🤦🏻

    31
    4
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го апреля

    Производство говорите. И что производите???? 😅😅😅😅😅😅😅НЕ СМЕШИЛИ БЫ ЛЮДЕЙ....

    66
    5

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