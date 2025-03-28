Микрочипы из Латвии найдены в минах РФ? Механизм контроля за обходом санкций снова сбоит?

Продолжая расследование возможных случаев обхода санкций против России и фактической неспособности созданных в Латвии механизмов контроля предотвращать такие случаи, к настоящему моменту удалось получить информацию на неофициальном уровне о том, что в минах "Грань", находящихся на вооружении российской армии, обнаружены детали, вероятно, произведенные латвийской компанией «RD Alfa Mikroelektronikas departmentaments», пишет la.lv

О данной компании и ее подозрительной деятельности в начале войны сообщалось ранее.

В то время среди партнеров по сотрудничеству отечественных производителей микросхем было несколько «фирм» из Китая и Гонконга, единственными партнерами по сотрудничеству для которых была Россия, подпадающая под все возможные санкции США и Европы. Эта информация стала достоянием общественности только благодаря журналистскому расследованию — официальные механизмы, такие как обязанность присяжных аудиторов сообщать о подозрительных операциях такого рода, не сработали.

Тогда аудитор Сандра Джереле, утверждавшая годовые отчеты компании, удовлетворилась разъяснениями «RD Alfa» о том, что с азиатскими партнерами было заключено специальное соглашение, «не позволяющее» перепродавать продукцию в Россию. (Нетрудно представить, чего на самом деле стоит такой «контракт», особенно если учесть, что по крайней мере у одной азиатской компании — «HongKong BST Automation Technology Limited» — не было других «партнеров по сотрудничеству» с несанкционированной российской компанией «ТИТАН-МИКРО ООО».)

Был установлен контакт с отдельными источниками на Украине, которые выразили поддержку продолжению исследовательской работы, пообещав возможную информационную помощь в рамках своих возможностей. И очень скоро с Украины стали приходить новости.

В конце прошлого года с Украины поступили поистине тревожные новости — детальное исследование мин GRANJ, находящихся на вооружении российской армии, добытых в ходе боев, показало, что часть обнаруженных в них деталей имеет европейское происхождение, в частности, есть обоснованные подозрения, что они поступили напрямую с латвийской компании «RD Alfa Mikroelektronikas departmentaments».

Позднее было указано и российское предприятие, непосредственно использовавшее указанные детали при изготовлении узлов и агрегатов минного производства, а именно ООО «НРО ПКРВ». Эта российская компания занимается производством различных видов микроэлектронных компонентов и систем и включена в санкционный список США.

Разумеется, при проверке возможной прямой связи вышеуказанной компании с «RD Alfa» ничего обнаружено не было — на это указал в своем ответе и руководитель отдела микроэлектроники «RD Alfa» Михаил Лапкис.

Однако дополнительная информация, предоставленная украинской стороной, выявила еще один возможный маршрут, по которому продукция латвийского предприятия могла попасть к военным государства-агрессора.

Когда, как уже упоминалось, прямой связи между «RD Alfa» и российской компанией, попавшей под санкции, обнаружить не удалось, публикацию этой информации пришлось отложить до получения дополнительных данных. И вот что произошло на самом деле.

Примерно через месяц украинские источники сообщили, что было бы полезно разобраться, нет ли среди нынешних партнеров «RD Alfa» нескольких компаний, зарегистрированных в Азии, которые, по словам источника, выступают посредниками в сделках между европейскими компаниями и Россией.

И действительно. Используя информацию, предоставленную различными источниками здесь, в Латвии, удалось со 100% уверенностью установить, что среди деловых партнеров «RD Alfa» есть индийская компания «SUPERHAND ELEKTRONICS» — а именно та компания, на которую рекомендовали обратить внимание источники в Украине и которая, по имеющейся у них информации, была создана исключительно в качестве прикрытия для посреднических сделок с Россией. Более того, нельзя исключать, что данная зарегистрированная в Индии компания является не единственным этапом поставок продукции, произведенной в Риге, в Россию. Возможно, существует еще длинная цепочка посредников, о которых сама «RD Alfa» может не иметь представления или иметь лишь смутное представление.

«RD Alfa» отрицает какую-либо связь с Россией – по крайней мере, на данный момент.

Журналисты связались по данному вопросу и с МИД Латвии, получив интересный ответ.

«Мы обращаем ваше внимание на то, что нарушением санкций является момент, когда конкретный продукт, указанный в приложениях к санкциям, был преднамеренно доставлен в страну, на которую наложены санкции, и призываем вас сотрудничать с органами безопасности с данными исследования для содействия расследованию возможного преднамеренного обхода санкций».

Кроме того, обращаем ваше внимание на тот факт, что санкции ЕС, Великобритании, США и т. д. против России были разными, и под них в разное время попадали разные товары. Призываем провести проверку кода товара в рамках вашего исследования и убедиться, что на момент поставки он действительно был под санкциями. Мы столкнулись с ситуацией, когда в СМИ распространяется информация о нарушении санкций, хотя при проверке был сделан вывод о том, что соответствующий товар в определенный период времени вообще не попадал под санкции.

Мы также призываем обратиться в ответственные службы безопасности и предоставить им имеющуюся у вас информацию о возможной причастности SIA «RD Alfa Mikroelektronikas departmentamenta» к уклонению от санкций!», - сказали представители ведомства.

Вопросы были заданы и Службе государственной безопасности, которая, в свойственной ей манере, была лаконична в своем ответе:

«Сообщаем вам, что Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает проверку информации относительно электронных компонентов, экспортируемых за рубеж компанией «RD Alfa Mikroelektronikas departmentaments», поэтому на данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев».

О предоставленных ответах журналисты рассказали и источникам на Украине. Их комментарий остался неизменным – украинская сторона продолжает работу по делу о микрочипах, найденных в минах, и более того – и это важно – они неоднократно подчеркивали, что название «RD Alfa» является предметом официальной переписки между государствами. Цитируя дословно: «Эта работа ведется на уровне МИД Украины и Латвии, особенно на уровне официальных коммуникаций, и если возможно, вы можете сделать дополнительный запрос в ваши правительственные организации». Это также будет сделано в ближайшее время.

Украинские источники также сообщили, что расследование дела о микрочипах на Украине также ведут структуры МВД (специальная рабочая группа), и информация о результатах будет предоставлена в ближайшее время. Работа технологически сложная и замысловатая.

Следует еще раз отметить, что украинский источник не считается официальным источником информации — по разным объективным причинам он также не готов публично раскрывать свою личность. Конечно, данное обстоятельство якобы «снижает» ценность предоставленной информации, однако, как уже было сказано, определенные факторы позволяют с высокой степенью уверенности утверждать, что предоставленная «источником» информация максимально приближена к истинным обстоятельствам.