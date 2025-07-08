Растут ряды налогоплательщиков

В Латвии регистрируется все больше новых предприятий, а ликвидируется меньше, пишет Dienas Bizness.

В Латвии регистрируется все больше новых предприятий, а ликвидируется меньше, при этом растет количество юридических лиц-налогоплательщиков, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС) и налога микропредприятий, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД) о количестве налогоплательщиков и данные ООО "Lursoft" о регистрации и ликвидации предприятий в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди опрошенных предпринимателей мнения о причинах положительной динамики разделились - кто-то связывает ее с политикой государства, в том числе мерами по снижению бюрократии, кто-то - с повышением налоговой нагрузки в соседних странах, кто-то - со стратегическим расчетом новых предприятий, выбравших подходящий момент для выхода на рынок, а кто-то считает просто совпадением.

По данным СГД, на 1 июля этого года в Латвии было 86 613 плательщиков НДС, тогда как годом ранее - 84 158, то есть за год их количество увеличилось на 2455. В свою очередь число налогоплательщиков-юридических лиц на 1 июля этого года составило 190 510, что на 1103 больше, чем годом ранее. Также за год почти на 22% выросло количество плательщиков налога микропредприятий - с 9788 на 1 июля прошлого года до 11 914 на 1 июля текущего года.

По данным ООО "Lursoft", в первом полугодии этого года было зарегистрировано 5096 новых предприятий, а ликвидировано - 4448. Таким образом, общее число действующих предприятий выросло на 648.

Как отметила председатель совета Латвийского союза бизнеса Элина Эгле, на эти данные можно смотреть с разных точек зрения и делать разные выводы, однако больше всего ее радует сравнительно быстрый рост числа плательщиков налога микропредприятий.

"Это означает, что в Латвии есть предприимчивые люди, которые пробуют начать свое небольшое дело, не боясь ни геополитических рисков, ни неопределенной ситуации в экономике", - подчеркнула Эгле.

Она отметила, что рост числа налогоплательщиков - очень позитивный сигнал, и она надеется, что эта тенденция сохранится на протяжении всего 2025 года.