Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 4 1239

Бизнес
Дата публикации: 10.07.2025
LETA
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
ФОТО: LETA

И после полномасштабного вторжения России в Украину продовольственные товары соседней страны-агрессора по-прежнему находятся на прилавках латвийских магазинов, пишет Latvijas Avīze.

В том числе такие, которые производятся и в Латвии или Евросоюзе: лапша, чай, пюре для младенцев, рыбные консервы, пиво, газировка.

Хотя за время войны импорт российских товаров с 1,8 млрд евро сократился более чем в четыре раза, но и оставшиеся неполные 400 млн евро, которые латвийский потребитель платит РФ, заставляют задуматься о морали, ценностях и экономике, указывает издание.

Ряд торговых сетей - "Mere", "Beta", "Mego" - продолжают предлагать продукты, произведенные в России. Их распространяют оптовые компании. Полки магазинов принадлежащей трем подданным Латвии Алдоне Шлуке, Риме Мануковой и Витаутсу Теличенсу розничной сети "Beta" (ООО "Ranvus") плотно заставлены российскими и украинскими соусами. Во время посещения магазина журналистами на продукцию обеих стран действует акция и они продаются по одинаковой цене.

В корзине скидок "Beta" можно заметить и пару рыбных консервов российского производства - горбушу и иваси в собственном соку, а в более широком ассортименте - разнообразную лапшу быстрого приготовления разных российских брендов. Правда, торговля российскими товарами успеха не приносит и магазины "Beta" сейчас переживают трудные времена - в прошлом году продолжился спад оборота предприятия до 8%. Прибыль компании сократилась на 450% - с неполных 2 млн евро в 2023 году до 614 евро в прошлом году.

В магазине "Mego" с российским чаем и соусами похожая картина. Кроме того, здесь можно купить российские семена подсолнечника. На нескольких полках также размещен ассортимент детского питания одного из российских брендов. В "Mego" продается и российский лимонад, этикетку которого украшает стилизованный знак качества СССР, и произведенная в России искусственная осетровая и лососевая икра.

Крупнейшим владельцем розничного торговца ООО "Mego" является ООО "Gruodis" (62%), принадлежащее подданным Латвии Алексею и Александру Бабенко, а также принадлежащему Любови Паршиной ООО "LP Holding". Отчет о деятельности компании за прошлый год еще недоступен, но в 2023 году консолидированный оборот "Mego" поднялся до 203,5 млн евро, а прибыль выросла на 84,8% до 4,5 млн евро.

(4)
  • З
    Злой
    10-го июля

    Хорошо пошёл российский лимонад Тархун за обедом, купил в ближайшем магазине

    17
    2
  • З
    Злой
    10-го июля

    Спасибо за названия магазинов, я теперь там буду закупаться, вместо рими и максима.

    70
    3
  • NB
    Nose Bose
    10-го июля

    да хватит лицемерить! Каждый раз, когда включается газ на плите или газовое отопление в частном доме - это все плата Путину. Чего же не запретили? А до лапши докопались, которой с гулькин нос :)

    73
    1
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    сегодня ты танцуешь джаз , а завтра Родину продашь???? я же соус покупаю, а не автомат калашникова! да и владельцы брендов и магазинов только номинально россияне - жавут не в России, счета на Западе !!!!

    41
    1
