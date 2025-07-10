Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ

В том числе такие, которые производятся и в Латвии или Евросоюзе: лапша, чай, пюре для младенцев, рыбные консервы, пиво, газировка.

Хотя за время войны импорт российских товаров с 1,8 млрд евро сократился более чем в четыре раза, но и оставшиеся неполные 400 млн евро, которые латвийский потребитель платит РФ, заставляют задуматься о морали, ценностях и экономике, указывает издание.

Ряд торговых сетей - "Mere", "Beta", "Mego" - продолжают предлагать продукты, произведенные в России. Их распространяют оптовые компании. Полки магазинов принадлежащей трем подданным Латвии Алдоне Шлуке, Риме Мануковой и Витаутсу Теличенсу розничной сети "Beta" (ООО "Ranvus") плотно заставлены российскими и украинскими соусами. Во время посещения магазина журналистами на продукцию обеих стран действует акция и они продаются по одинаковой цене.

В корзине скидок "Beta" можно заметить и пару рыбных консервов российского производства - горбушу и иваси в собственном соку, а в более широком ассортименте - разнообразную лапшу быстрого приготовления разных российских брендов. Правда, торговля российскими товарами успеха не приносит и магазины "Beta" сейчас переживают трудные времена - в прошлом году продолжился спад оборота предприятия до 8%. Прибыль компании сократилась на 450% - с неполных 2 млн евро в 2023 году до 614 евро в прошлом году.

В магазине "Mego" с российским чаем и соусами похожая картина. Кроме того, здесь можно купить российские семена подсолнечника. На нескольких полках также размещен ассортимент детского питания одного из российских брендов. В "Mego" продается и российский лимонад, этикетку которого украшает стилизованный знак качества СССР, и произведенная в России искусственная осетровая и лососевая икра.

Крупнейшим владельцем розничного торговца ООО "Mego" является ООО "Gruodis" (62%), принадлежащее подданным Латвии Алексею и Александру Бабенко, а также принадлежащему Любови Паршиной ООО "LP Holding". Отчет о деятельности компании за прошлый год еще недоступен, но в 2023 году консолидированный оборот "Mego" поднялся до 203,5 млн евро, а прибыль выросла на 84,8% до 4,5 млн евро.