Торговая война: Европа обещает протянуть Трампу не «вялую руку, а руку в железной перчатке»

В ЕС переполох в связи с объявленными Трампом 30-процентными пошлинами на товары из стран Евросоюза, членом которого является Латвия.

Кто-то из лидеров ЕС оплакивает свою экономику, кто-то готовится к торговой войне с США, а кто-то надеется, что Трамп передумает.

Европейский Союз подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов Соединенными Штатами, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она констатировала, что Соединенные Штаты направили в Брюссель письмо с перечнем мер, "которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение".

"Поэтому мы также продолжим приостановление наших контрмер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если президент США Дональд Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет "сокрушительным ударом" по экономике Германии.

Если же тарифы все же начнут действовать с 1 августа, правительство Германии может быть вынуждено отложить часть своих экономических мер, рассказал Мерц. "Это омрачит все и нанесет сокрушительный удар по немецкой экспортной промышленности", – сказал он.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что ЕС в ответ применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 млрд евро.

"Уже готов перечень европейских тарифов на 21 млрд евро, а вслед за ним может появиться еще один. Тарифы вредят всем. Если фондовый рынок просядет, американские сбережения и пенсии окажутся под угрозой", – отметил глава МИД Италии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что пока ЕС рано отвечать на анонсированные президентом США Дональдом Трампом тарифы, хотя добавил, что необходимо быть готовыми использовать все инструменты.

Расмуссен отметил важность того, чтобы страны-члены ЕС готовы дать жесткий отпор американцам, если это будет необходимо. "Это означает протянуть руку американцам и сказать, что мы на самом деле хотим сделки. Но это должна быть не просто вялая рука, а рука в железной перчатке", – сказал он.

В частности, как отметил министр, в ЕС должны рассмотреть возможность применения так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument). Он был разработан как средство реагирования на преднамеренные принудительные действия со стороны третьих стран, которые используют торговые меры как средство давления на суверенный политический выбор Евросоюза или отдельных государств-членов.

Также можно ограничить возможности американских компаний инвестировать в ЕС, а также использование их патентов в странах-членах, добавил Расмуссен.