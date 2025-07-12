Трамп нанес удар по Латвии: с 1 августа все латвийские товары в США подорожают на 30%

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ставка в 30% "намного меньше, чем нужно для устранения торгового дисбаланса".

Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят 30-процентные пошлины на товары из стран Евросоюза, членом которого является Латвия. Соответствующее письмо, адресованное главе Еврокомиссии, он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"У нас были годы для обсуждения наших торговых отношений с Европейским союзом, и мы пришли к выводу, что нам необходимо уйти от этого долгосрочного, значительного и постоянного дефицита в торговле, порожденного вашей тарифной и нетарифной политикой, а также торговыми барьерами. Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимных", – написал Трамп в письме ЕС, не исключив при этом возможности продолжения переговоров.

По заявлениям Белого дома, эти меры носят “взаимный характер” и призваны компенсировать то, что США считают несправедливым доступом к своему рынку.

Слабая реакция

Официальные лица Латвии пока никак не отреагировали на американский удар по экономическим отношениям.

Зато дискриминирующие тарифы прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она констатировала, что озвученная Дональдом Трампом тарифная ставка для европейского импорта будет "бить по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантического океана".

"Мы продолжим работать над (торговым) соглашением до 1 августа. В то же время мы готовы отстаивать интересы ЕС с помощью пропорциональных контрмер", – написала в соцсетях президент Еврокомиссии.

ЕС ранее просил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Америка уже начала богатеть

Благодаря пошлинам США впервые с 2017 года зафиксировали профицит бюджета в июне.

По данным американского минфина, которые цитирует CNBC, поступления в бюджет превысили расходы на $27 млрд - хотя в мае дефицит составлял $316 млрд.

Причиной роста поступлений стали введенные Трампом пошлины - сборы по ним выросли на 301% по сравнению с июнем 2024 года и составили как раз $27 млрд.

Всего с начала года пошлин собрано на $113 млрд — на 86% больше, чем годом ранее. Это результат введения Трампом 10-процентных тарифов на импорт в апреле, а также дополнительных “зеркальных” пошлин против ряда стран.

А вот как выглядит письмо о повышенных тарифах, которое сегодня получила Урсула фон дер Ляйен: