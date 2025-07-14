Трамп наносит по Латвии двойной удар: в Риге уже подсчитали убытки от торговой войны с союзниками

Однако это не значит, что Латвия отделается легким испугом. Трамповские тарифы могут сожрать 1-процентный экономический рост, который Латвия себе запланировала в этом году.

В связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом 30-процентными тарифами Латвия получит два «удара» - от США и Европейского союза, заявил ранее в Сейме руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

По словам Руткасте, первый «удар» от США ожидается по тем отраслям, которые непосредственно работают на американских рынках, а затем и от ЕС, который является главным торговым партнером Латвии и активно торгует с США.

Он пояснил, что, по текущим оценкам, импортный тариф может принести Латвии «минус 0,5-1% валового внутреннего продукта».

Он признал, что влияние на инфляцию может быть небольшим, если только Латвия не предпримет ответных мер и не введет более высокие тарифы на то, что Латвия импортирует из США, хотя импорт из США в Латвии довольно мал.

«В целом, с учетом всех контрмер, инфляция не станет большой головной болью. Латвийский экспорт в США составляет 4%, из них часть приходится на товары и услуги, но косвенное влияние для Латвии довольно велико», - пояснил Руткасте, добавив, что Латвия экспортирует различное сырье европейским производителям, а европейские производители экспортируют эту продукцию в США.

В 2024 году Латвия экспортировала в США в основном древесину. Пока, впрочем, неясно, перестанут ли США покупать древесину или будут покупать ее по более высокой цене.

