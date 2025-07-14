Baltijas balss logotype

Трамп наносит по Латвии двойной удар: в Риге уже подсчитали убытки от торговой войны с союзниками 5 2996

Дата публикации: 14.07.2025
Официальные лица Латвии никак не отреагировали на сворачивание американскими союзниками экономических отношений. По крайней мере публично.

Однако это не значит, что Латвия отделается легким испугом. Трамповские тарифы могут сожрать 1-процентный экономический рост, который Латвия себе запланировала в этом году.

В связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом 30-процентными тарифами Латвия получит два «удара» - от США и Европейского союза, заявил ранее в Сейме руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

По словам Руткасте, первый «удар» от США ожидается по тем отраслям, которые непосредственно работают на американских рынках, а затем и от ЕС, который является главным торговым партнером Латвии и активно торгует с США.

Он пояснил, что, по текущим оценкам, импортный тариф может принести Латвии «минус 0,5-1% валового внутреннего продукта».

Он признал, что влияние на инфляцию может быть небольшим, если только Латвия не предпримет ответных мер и не введет более высокие тарифы на то, что Латвия импортирует из США, хотя импорт из США в Латвии довольно мал.

«В целом, с учетом всех контрмер, инфляция не станет большой головной болью. Латвийский экспорт в США составляет 4%, из них часть приходится на товары и услуги, но косвенное влияние для Латвии довольно велико», - пояснил Руткасте, добавив, что Латвия экспортирует различное сырье европейским производителям, а европейские производители экспортируют эту продукцию в США.

В 2024 году Латвия экспортировала в США в основном древесину. Пока, впрочем, неясно, перестанут ли США покупать древесину или будут покупать ее по более высокой цене.

Также по теме: Европа обещает протянуть Трампу не «вялую руку, а руку в железной перчатке»

#торговая война
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го июля

    А так старались - прогибались извиваясь в разных направлениях, а оно видишь как всё шиворот на выворот обернулось!

    99
    4
  • А
    Алекс
    Mr.FGJCNJK
    14-го июля

    Не будь ехидным,карма прилетит

    3
    30
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Ко мне не прилетит, потому что в моих словах - правда, а это то, за что не вредно и пострадать.

    9
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го июля

    Война с союзниками 😁 Самим не смешно? С союзниками не воюют.

    77
    2
  • З
    Злой
    14-го июля

    Молодец, лохматый, надо было 100% пошлину сделать!

    83
    3
