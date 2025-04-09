Из-за тарифов Трампа Латвию ожидает два «удара» - бить будут США и ЕС. Выстоим?

В связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом тарифами Латвия получит два «удара» - от США и Европейского союза (ЕС), заявил в среду на заседании комиссии Сейма руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

По словам Руткасте, первый «удар» от США ожидается по тем отраслям, которые непосредственно работают на американских рынках, а затем и от ЕС, который является главным торговым партнером Латвии и активно торгует с США.

Он пояснил, что, по текущим оценкам, 25-процентный импортный тариф может принести Латвии «минус 0,5-1 % валового внутреннего продукта». Он признал, что влияние на инфляцию может быть небольшим, если только Латвия не предпримет ответных мер и не введет более высокие тарифы на то, что Латвия импортирует из США, хотя импорт из США в Латвии довольно мал.

«В целом, с учетом всех контрмер, инфляция не станет большой головной болью. Латвийский экспорт в США составляет 4%, из них часть приходится на товары и услуги, но косвенное влияние для Латвии довольно велико», - пояснил Руткасте, добавив, что Латвия экспортирует различное сырье европейским производителям, а европейские производители экспортируют эту продукцию в США.

Представитель Банка Латвии отметил, что существует довольно большая неопределенность. Он напомнил, что во время первой администрации президента США Дональда Трампа, когда были введены тарифы, доллар США укрепился и стал сильнее, что в некоторой степени компенсировало рост тарифов. «Доллар США стал дороже. За доллары, которые мы получали при продаже товаров на американском рынке, мы получали больше евро при конвертации. Наши компании работают в еврозоне, и это нивелировало влияние тарифов. Сейчас трудно сказать, будет ли так и в этот раз. Первой реакцией стало ослабление доллара США. Во многом это связано с таким необычно большим шоком», - сказал Руткасте.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис, демонстрируя глобальную карту мира, призвал не смущаться тем, что администрация Трампа на данный момент не ввела тарифы против Мексики, Канады или России. По словам политика, тарифы против этих стран вводились раньше. Россия же находится под санкциями, и торговля с ней не ведется.

В 2024 году Латвия экспортировала в США в основном древесину, на которую эти тарифы не распространяются. Министр отметил, что древесина представляет собой большой объем, но неясно, перестанут ли США покупать древесину или будут покупать ее по более высокой цене.