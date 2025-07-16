Яичная отрасль нашей республики вернулась к показателям развитого социализма

Яичная отрасль нашей республики, спустя 40 лет, все-таки сумела практически вернуться к показателям периода развитого социализма. Если в 1985 году было произведено 880 миллионов яиц, то в 2024 — 859 миллионов.

А ведь были же просто жуткие времена — к примеру, в 1994 году продукция исчислялась лишь в 360 миллионах.

Журнал Dienas Bizness подчеркивает, что в том году «латвийская часть на глобальном рынке птичьего яйца превысила 2,5%».

Если же рассматривать доходы от яичного экспорта на одного жителя — то мы тут занимаем почетное 2-е место в мире, после Нидерландов.

Для сравнения — Литва имеет 5-е место, а Эстония 16-е. «Латвийский экспорт образует также меланж — яичная масса без скорлупы, которую используют как сырье в производстве кондитерских изделий и на предприятиях общественного питания».