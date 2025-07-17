Baltijas balss logotype

Дата публикации: 17.07.2025
Зарплатные ведомости: Ринкевич и Силиня оказались беднее администраторов неплатежеспособности
В список самых высокооплачиваемых государственных должностных лиц Латвии не входят ни президент, ни премьер-министр, ни спикер Сейма - их доходы значительно ниже, чем у руководителей крупных предприятий.

Президент Ринкевич и премьер Силиня оказались беднее и целого ряда судебных исполнителей и администраторов по делам неплатежеспособности.

Традиционный лидер рейтинга зарплат - теперь уже бывший председатель правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс, который в прошлом году в среднем получал 69,9 тыс. евро в месяц.

На этот раз ни одному администратору неплатежеспособности и судебному исполнителю не удалось даже приблизиться к его доходам. Ближайшие к нему - судебные исполнители Андрис Споре и Нормунд Корицс, среднемесячные доходы которых от хозяйственной и коммерческой деятельности составили соответственно 41,1 и 40,8 тыс. евро. То есть примерно по полмиллиона евро в года.

В целом 39 из 93 судебных исполнителей зарабатывали в среднем свыше 10 тыс. евро в месяц, сообщает журнал Ir.

Среди администраторов неплатежеспособности больше всех заработала Линда Сниега-Свилане - 27,7 тыс. евро в месяц. В ее ведении, к примеру, находится процесс неплатежеспособности Baltic International Bank.

Немного меньше в 2024 году заработал администратор неплатежеспособного PNB Bank Виго Крастиньш - в среднем 20,9 тыс. евро в месяц.

Ни в одном другом государственном предприятии нет таких щедрых зарплат, как в airBaltic, которая в прошлом году потерпела убытки почти на 119 млн евро. Однако значительно больше, чем в других госпредприятиях, зарабатывали не только ее бывший руководитель Гаусс, но и члены правления - временный руководитель Паулс Цалитис (в среднем 28,7 тыс. в месяц) и Витолд Яковлев (32 тыс. евро).

Все руководители госпредприятий и учреждений, вошедшие в этот рейтинг, в прошлом году заработали больше, чем годом ранее. Самые высокооплачиваемые должностные лица в Министерстве финансов и Министерстве экономики - государственные секретари, которые, благодаря совмещению должностей, зарабатывают больше, чем сами министры.

Пока доходы министра финансов Арвила Ашераденса в прошлом году составляли в среднем 9,6 тыс. евро в месяц, его подчиненная – госсекретарь министерства Байба Бане – получала 14 тыс. евро. Значительная часть ее дополнительного дохода обеспечивалась за счет работы в правлении Рижского свободного порта.

  • IO
    Iljuha Oblomоv
    17-го июля

    Да побарабану на них..... Всё равно, ничего не изменется... Пока, не проснётся народ. А он проснётся, когда жрать нечего будет.... И всё к этому идёт....

    36
    1
  • A
    Aleks
    17-го июля

    Сколько возможностей будет у возродившихся латышских стрелков...Фамилии уже есть...,😀

    32
    2
  • Д
    Дед
    17-го июля

    эти администраторы. вообще охреневшая братия. для них ни каких законов и норм не существует. Бандиты в 90-е, последнее не отбирали, а эти мрази расценочки заявили, что просто охренеть. За высылку письма наплминалкой 40 евросов

    17
    2
  • A
    Anim
    17-го июля

    Нда...

    SIA "Latvijas Republika" процветает...

    38
    2
