Нефть подорожала на фоне ультиматума Трампа 1 643

Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Нефть подорожала на фоне ультиматума Трампа
ФОТО: Unsplash

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $70 на фоне ультиматума Трампа.

Нефть марки Brent начала дорожать на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье эталонной марки на торгах превысила 70 долларов за баррель впервые с 18 июля. К 16:00 мск топливо подорожало до 70,09 доллара (плюс 2,17 процента). На максимуме цены доходили до отметки в 70,29 доллара, но после пошли на спад. К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 70,06 доллара за баррель.

Цена техасской нефти марки WTI с поставкой в сентябре также возросла. Котировки прибавили 2,6 процента и увеличились до 67,05 доллара за баррель.

28 июля Трамп признался, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине». Он заявил о намерении сократить 50-дневный срок, который дал Москве для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского президента, новый срок составит 10-12 дней.

В середине июля Трамп обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В то же время аналитики Reuters сомневаются, что глава Белого дома реализует свое обещание ввести пошлины и накажет покупателей российской нефти. Подобные меры усилят инфляционное давление из-за снижения глобального предложения и последующего роста цен на нефть.

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    28-го июля

    Может сократить срок хоть до 1 минуты, никто его слушать не будет и воспринимать тоже, пусть хоть утопается своей ножкой!

    8
    2

